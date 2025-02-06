Загрязнять воздух и не экономить воду – большая роскошь

– Сергей Михайлович, в своем депутатском запросе на имя Премьер-министра Вы заявили о катастрофическом состоянии воздушного бассейна Алматы и призвали создать межведомственную комиссию по решению имеющихся проблем. Какие меры необходимы в первую очередь?

– Каждый приезд в Алматы я с ужасом наблюдаю за тем, что происходит в нашем городе. В мегаполисе огромное число автомобилей. Из Астаны сюда я долетаю быстрее, чем из аэропорта добираюсь домой. Согласно расчетам специалистов, в ближайшие годы Алматинская агломерация вырастет до семи-восьми миллионов человек, и, значит, проблемы будут только усугубляться.

Как алматинец, я полагаю, что депутаты маслихата должны принимать более активное участие в решении проблем города. Надо изучать международный опыт по уменьшению автотранспорта. Пока совместно с представителями акимата Алматы нам удалось убедить Правительство выделить один миллиард долларов на строи­тельство двух линий метро.

В западном направлении это продление существующей линии от станции «Калкаман» до рынка «Барлык» на 5,3 километ­ра, в восточном – строительство новой линии от станции «Жибек Жолы» до аэропорта протяженностью 14 километров. Проголосовали за эту норму и депутаты.

В экологическое законодательство по моей инициативе внесено изменение по принятию административных мер на экопостах: вместо предупреждения на водителя теперь будет налагаться штраф. Сейчас тщательно обсуждаются различные меры по уменьшению автомобильного трафика в мегаполисе. Один из них – сделать платный въезд в город в зависимости от качества топлива. К примеру, нужно, чтобы автомобили, пользующие­ся стандартом Евро-2, платили больше и каждый день, тогда им станет невыгодно заезжать в Алматы.

Еще одна поправка – сохранение штрафов за невыполнение правил парковки. Один из способов осво­бодить город от въезжаю­щих машин – создание паркингов на въезде в мегаполис. Там владельцы авто смогут пересаживаться на общественный транспорт и добираться до пункта назначения.

Также депутаты проголосовали за поправку, которая касается ТБО. В Казахстане ежедневно образуется 50 новых свалок, которые на 80% состоят из строительного мусора. Поправка гласит, что если гражданин первый раз вывозит мусор на несанкционированную свалку, его штрафуют и предупреждают. Если водителя застают на месте во второй раз, то конфискуют машину.

– В свой очередной приезд в Алматы Вы посетили ТЭЦ-2. Все ли работы там идут по графику?

– Стараюсь держать на контро­ле модернизацию ТЭЦ-2, Аксайского водозаборного сооружения, экопостов.

Уверен, что в декабре 2026 года наша ТЭЦ-2 наконец будет переведена на газ, так как своими глазами увидел слаженную работу китайских и казахстанских инженеров.

Небольшой штрих о масштабах и технологическом уровне проводимых работ. Австрийская компания Siemens изготовила три газотурбины в США, которые через Атлантический океан были доставлены сухогрузами в Амстердам и дальше через Южно-Китайское море продолжают путь в Алматы. Своими глазами увидел, что китайские специалисты на стройплощадке применяют современные технологии, чтобы укрепить суглинистые легкие грунты.

На строительном объекте царят чистота и порядок. Налажен полный контакт с нашими энергетиками. Наблюдая за работой консорциума, пришел к выводу, что китайские партнеры, как отмечал Глава государства, в состоянии построить не только ТЭЦ, но и атомную станцию.

– Президент поручил властям Алматы разработать меры по рациональному использованию воды. Что Вы скажете об этом?

– Эта проблема касается не только мегаполиса, но и всей страны. Сейчас в Мажилисе разрабатывается Водный кодекс. В нем предусмотрены статьи и нормы по рациональному использованию воды. Речь идет о ее повторном использовании, о водосберегающих технологиях.

Предлагается на законодательном уровне принудить бизнесменов экономить воду: внедрять фильтры, очистку. Акцент направлен не на штрафы, а на более высокие тарифы. Если ты экономно используешь водные ресурсы, они будут стоить для тебя дешевле.

Это относится и к крупным промышленным предприятиям. К примеру, в Алматы на ТЭЦ-2 вода заходит через две трубы диаметром 700 миллимет­ров, нагревается, расходится по квартирам и зданиям города, а пос­ле использования сливается в канализацию, то есть это дорога в один конец.

Сегодня нерациональное использование воды в сельском хозяйстве, промышленности, ЖКХ – слишком большая рос­кошь. Мы должны осознавать, что дефицит водных ресурсов в странах Центральной Азии – реальная перспектива. Нам надо быть готовыми к этой ситуации и тщательно экономить каждый литр живительной влаги.

Водный кодекс учтет все эти пробелы. К слову, в ходе посещения компании «Қазақстан Ғарыш Сапары» мы смогли со спутника увидеть, что происходит в наших южных регионах. В прошлом году в Жамбылской области в результате засухи и недопоставки воды из Кыргызстана фермеры потеряли большое количество урожая. Однако оказалось, что некоторые районы региона просто залиты водой – в то время как одни ее не дополучают, другие спускают после посевов, и она уходит в степь.

У 70 процентов фермеров не заключены договоры с «Казводхозом». Разве такой человек будет подсчитывать объемы воды? Наблюдается слабая цифровизация в этой сфере, нет счетчиков, каналы на 70 процентов изношены. Мы просим воду, и в то же время не латаем дыры.

Проблема с водой будет усиливаться, поэтому Министерство водных ресурсов и ирригации проводит сейчас цифровизацию каналов. Все фермеры будут четко знать, сколько воды получили, и платить за этот объем. Необходимо не только ремонтировать каналы и водохра­нилища, но и создавать новые, а также повышать экосознание фермеров, проводить разъяснительную работу.

Знаете, на ум приходит такое крошечное государство, как Сингапур, где каждую каплю дождевой воды берегут. Если раньше они привозили живительную влагу из Малайзии баржами, то сейчас создали целую систему водосбережения. Построены огромные емкости, куда поступает вода во время тропических ливней, и потом ею пользуются четыре-пять миллионов человек. Мы к этому пока не пришли, но лучше это делать заблаговременно.

– На самом деле Вы много лет поднимаете экологические проблемы. Можно ли сказать, что акция «Таза Қазақстан» стала еще и неким объединяющим фактором для казахстанцев?

– Действительно, акция вылилась в заметное экологическое движение, объединив представителей всех поколений казахстанцев. Отрадно, что самое активное участие в ней приняла молодежь. Она выходила на субботники, утилизировала мусор, сажала деревья. Я сам был участником одной из акций, когда мы из Астаны дошли до Приозерска, вместе с тысячами волонтеров собирая придорожный мусор.

Надо сказать, что эта своевре­менная инициатива играет важную роль в повышении экологического сознания казахстанцев. Благодаря участию государственных структур, бизнеса, экоактивостов, молодежи мы смогли создать культуру коллективной ответственности за состояние окружающей среды.

Движение «Таза Қазақстан» направлено на решение проблем­ загрязнения окружаю­щей среды, формирование культуры раздельного сбора отходов и развитие экологически ответственного поведения среди населения.