Захвативший заложников в столичном банке мужчина задержан
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Полиция задержала мужчину, который сегодня ворвался в филиал Kaspi Bank по улице Достык и взял в заложники несколько человек, передает Кazpravda.kz.
В МВД РК отчитались об успешной силовой операции в здании Каspi bank в Астане.
Заложников освободили после штурма полиции. Всех сотрудников банка вывели. Захватчик обезврежен!
Всех осмотрели медики. Никто из заложников и захватчик не пострадали.
"Переговоры с захватчиком проводил министр М. Ахметжанов. Он также руководил силовой операцией», - сообщили в ведомстве.