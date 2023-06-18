Захвативший заложников в столичном банке мужчина задержан

Полиция задержала мужчину, который сегодня ворвался в филиал Kaspi Bank по улице Достык и взял в заложники несколько человек, передает Кazpravda.kz.

Фото: golos-naroda.kz

В МВД РК отчитались об успешной силовой операции в здании Каspi bank в Астане.

Заложников освободили после штурма полиции. Всех сотрудников банка вывели. Захватчик обезврежен!

Всех осмотрели медики. Никто из заложников и захватчик не пострадали.

"Переговоры с захватчиком проводил министр М. Ахметжанов. Он также руководил силовой операцией», - сообщили в ведомстве.