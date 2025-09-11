фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Президент Демократичес­кой Республики Конго Феликс Чисекеди по приглашению Касым-Жомарта Токаева посетил Казахстан с государственным визитом – первым в истории двустороннего сотрудничества наших стран.

На переговорах в Акорде, первая часть которых прошла в узком составе, Глава нашего государства поблагодарил Президента ДРК за то, что тот принял приглашение посетить Астану. Он подчеркнул, что состоявшийся визит имеет очень важное значение и придаст новый импульс развитию отношений между Казахстаном и Демократической Республикой Конго.

– Казахстан рассматривает Вашу страну как важного партнера на африканском континенте и заинтересован во всестороннем развитии двустороннего сотрудничества, – отметил Касым-Жомарт Токаев. – Ваша страна, население которой составляет более 110 миллионов, богата человеческими и природными ресурсами. Кроме того, растет ее авторитет на международном и региональном уровнях. В этой связи полагаю, что наши переговоры будут способствовать укреплению связей между Центральной Азией и Африкой. Наращивание взаимодействия с африканскими государствами является одним из важных направлений внешней политики Казахстана.

В свою очередь Президент Демократической Республики Конго также выразил уверенность в том, что итоги переговоров будут способствовать углублению связей между странами.

– Позвольте мне поблагодарить Вас и в Вашем лице весь народ Казахстана за очень теплый прием, который был оказан мне лично и моей делегации. Я нахожусь здесь для того, чтобы укрепить связи и сотрудничество не только между нашими странами, но и в целом между Африканским регионом и Центральной Азией. Это два мира, которые разделяет большое расстояние, но, мне кажется, такие визиты позволяют нам сблизиться и лучше узнать друг друга. У нас была возможность работать с Вашей страной через компанию ERG, которая очень активна в горнодобывающей промышленности, но мы думаем, что есть и многие другие направления, где мы могли бы обмениваться опытом и усилить наше сотрудничество, – сказал Феликс Чисекеди.

В ходе беседы президенты также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

После переговоры глав государств продолжились в расширенном составе – с участием членов официальных делегаций двух стран.

Глава нашего государства назвал первый визит Президента ДР Конго в Казахстан историчес­ким событием и подчеркнул, что приезд­ Феликса Чисекеди в Астану с представительной делегацией является проявлением особого уважения к казахскому народу.

– С момента установления дипломатических отношений прошло совсем немного времени. Однако наше сотрудничество, основанное на доверии и дружбе, поступательно развивается. Нынешние переговоры выведут отношения между Астаной и Киншасой на новый уровень и заложат прочную основу для эффективного партнерства. Демократическая Республика Конго является важным партнером Казахстана в Африке. Убежден, что у наших двусторонних связей большое будущее, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства выразил уверенность, что достигнутые договоренности и подписанные документы придадут новый импульс взаимовыгодным связям. В этом контексте он призвал к налаживанию регулярных консультаций и рабочих контактов между внешнеполитическими ведомствами двух стран для поддержания устойчивой динамики партнерства.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, приоритетное место в двусторонней повестке должно занять торгово-экономичес­кое сотрудничество. Казахстан и Демократическая Республика Конго, обладая богатыми природными ресурсами и значительным экономическим потенциалом, могут стать надежными партнерами в реализации взаимовыгодных проектов.

Глава государства высоко оценил потенциал ДРК в сфере критических сырьевых материалов, отметив, что уникальные природные ресурсы этой страны играют важную роль в глобальных цепочках поставок.

На долю ДРК приходится около 76% мировой добычи кобальта, 14% меди, 8,3% олова, 42% тантала, 40% колтана. Также имеются залежи других стратегически важных минералов, необходимых для высокотехнологичных отраслей.

Также Президент напомнил, что при поддержке руководства ДРК казахстанская компания ERG успешно работает в этой стране.

В свою очередь Феликс Чисекеди вновь поблагодарил ­Касым-Жомарта Токаева за теп­лый прием и подтвердил готовность своей страны к углублению сотрудничества.

– Наши народы, несмотря на географическую удаленность, разделяют общие фундаментальные ценности: уважение к суверенитету и территориальной целостности, стремление к миру через диалог. Демократическая Респуб­лика Конго никогда не забудет поддержку международного сообщества, в том числе Казах­стана, в самые трудные моменты. Именно благодаря своей активной позиции в рамках ООН Казахстан был рядом с народом Конго. Поэтому позвольте выразить Вам нашу искреннюю признательность, – сказал Президент ДРК.

По словам Феликса Чисекеди, Казахстан, отказавшись от ядерного оружия и последовательно продвигая диалог ради сохранения мира, является источником вдохновения, поскольку наглядно демонстрирует важность безопас­ности и развития.

В ходе переговоров особое внимание было уделено вопросам развития двусторонней торговли, взаимодействия в транспортно-логистической, горнодобывающей и аграрной отраслях, а также в IT-сфере и цифровизации.

По итогам переговоров Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Демократической Респуб­лики Конго Феликс Чисекеди приняли Совместное заявление. Кроме того, были подписаны межведомственные документы по дипломатическим консультациям, а также сотрудничеству в области горного дела и геологии.

Ознаменовался визит Президента ДРК в Казахстан еще одним важным и торжественным событием: Касым-Жомарт Токаев наградил Феликса Чисекеди орденом «Достық» I степени.

Выступая на церемонии вручения ордена, Президент Казахстана отметил, что отношения между Республикой Казахстан и Демократической Республикой Конго развиваются динамичными темпами.

– Для нас большая честь принимать в Казахстане Президента Феликса Чисекеди с первым государственным визитом. Демократическая Республика Конго – важный и надежный партнер Казахстана на Африканском континенте. Наши двусторонние связи основаны на узах прочной дружбы и взаимного уважения, – отметил он.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан заинтересован в углублении сотрудничества с ДРК в различных сферах, и есть все предпосылки для придания ему нового импульса. По его словам, наши страны объединяют высокий уровень политической воли, значительный торгово-экономический потенциал, а также общие цели в культурно-гуманитарной сфере.

– Об этом свидетельствуют итоги прошедших переговоров, – подчеркнул Глава нашего государства. – Мы договорились вывести межгосударственные отношения на новый уровень в духе взаимной поддержки и понимания. Достигнуты важные соглашения, отвечающие интересам обеих стран. Подтверж­дена готовность дальнейшего укрепления взаимодействия на международной арене. Мы также условились совместно прилагать усилия для обеспечения глобальной безопасности и стабильности. В целом есть все основания утверждать, что многогранное партнерство между Астаной и Киншасой имеет большой потенциал и широкие перспективы.

Президент высоко оценил исторический вклад Феликса Чисекеди в развитие сотрудничества двух стран, а также подчеркнул, что рассматривает его как подлинного лидера, который, опираясь на поддержку народа, ведет свою страну вперед.

– Демократическая Республика Конго добивается значительных успехов и укрепляет свои позиции на международной арене. Экономика Вашей страны демонстрирует устойчивый рост. По Вашей инициативе успешно реализуются новые проекты в различных сферах. Несомненно, эти достижения стали возможными благодаря Вашим усилиям. Уверен, что под Вашим руководством страна и впредь будет достигать все более высоких результатов. На этом пути Казахстан готов оказывать Вашей стране всестороннюю поддержку, – сказал он.

Президент сообщил, что принял решение о награждении Феликса Чисекеди орденом «Достық» I степени за значительный вклад в укрепление сотрудничества между Казахстаном и Демократической Республикой Конго, развитие дружбы между двумя народами, обеспечение международной и региональной безопасности и стабильности.

– Это знак особого уважения и искренней благодарности казахского народа, а также проявление теплого отношения к Вашему народу. Вы первым среди руководителей африканских стран удостоены такой почетной награды, – сказал Президент.

Президент Демократической Республики Конго поблагодарил Касым-Жомарта Токаева и заявил о готовности к расширению плодотворного сотрудничества.

– Я принимаю на себя обязательство прилагать еще больше усилий в целях продвижения связей между нашими странами и нашими народами. Мы будем стремиться к их дальнейшему укреплению, а также к поиску новых направлений взаимодействия как в интересах моей страны, Демократической Республики Конго, так и всего Африканского континента. Центральная Азия пока недостаточно известна в Африке, поэтому развитие и укреп­ление нашего взаимодействия может ознаменовать новую веху в истории отношений между нашими континентами, – подчерк­нул Феликс Чисекеди.