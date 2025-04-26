О целях и задачах закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения, игорного бизнеса и исключения излишней законодательной регламентации» рассказала депутат Сената, секретарь Комитета по социально-культурному развитию и науке Айнур Аргынбекова.

– Айнур Серикпаевна, поправки в законодательство касаются трех сфер – здравоохранения, игорного бизнеса и исключения излишней законодательной регламентации. Давайте начнем с последней. Какие изменения в государственной системе подразумевают поправки по исключению излишней законодательной регламентации?

– Поправки по исключению излишней законодательной рег­ламентации позволят сократить избыточное административное регулирование. Тем самым появится возможность оперативно реализовывать важнейшие общественные отношения, так как нормы позволят расширить полномочия государственных органов при принятии решений, в том числе при разработке нормативных правовых актов.

К примеру, предусмотрено исключение излишне регламентированных норм из Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», с последующим их переносом на уровень Положения о Министерстве здравоохранения. На практике зачастую для принятия того или иного решения государственным органом предварительно требуется внесение изменений и дополнений в соответствующие законы.

Конкретные компетенции и иные уточняющие нормы впредь будут устанавливаться на уровне подзаконных актов, в которых будут прописаны детальные полномочия государственных органов для реализации законодательных норм. Обеспечение баланса между уровнями правовой регламентации и гибкостью принятия управленческих решений и является одной из ключевых задач политики дебюрократизации.

– Законом предусмотрены новеллы в сфере здравоохранения. Расскажите о них подробнее.

– В первую очередь хочу отметить расширение доступа к слухопротезной помощи для детей. К сожалению, в нашей стране растет число маленьких пациентов с нарушением слуха. При этом ранее государственная помощь ограничивалась только самыми тяжелыми случаями, и бесплатные слуховые аппараты предоставляли лишь детям с диагнозами микротия и атрезия, получившим инвалидность (лицами с инвалидностью признаются дети, имеющие 3-ю и 4-ю стадию данных заболеваний). Родители детей с менее выраженными нарушениями (1-я и 2-я стадия) были вынуждены покупать аппараты за свой счет. Конечно, для многих это непосильная трата.

Новый закон устраняет этот перекос. Слухопротезная помощь будет предоставляться всем нуждающимся независимо от наличия или отсутствия инвалидности. Это принципиально важно для полноценного развития ребенка. Своевременное обеспечение слуховыми аппаратами и речевыми процессорами к имплантам костной проводимос­ти как среди детей, так и среди взрослых граждан позволит сохранить и увеличить социальную вовлеченность и качество жизни.

– Если эта норма прописана в законе, значит, масштаб проблемы достаточно велик?

– По последним данным, в Казахстане 5 753 пациента с тугоухостью­ (из них взрослых с нарушением слуха

2–3-й степени – 3 245, детей с нарушением слуха 1–3-й степени – 2 508) нуждаются в обеспечении слуховыми аппаратами на сумму 1,4 миллиарда тенге, еще для 756 детей с микротией и атрезией требуется 2,6 миллиарда тенге.

Пациентам, и взрослым и детям, пос­ле проведенного оперативного лечения – имплантации аппарата костной проводимости необходимо каждые 5 лет приоб­ретать речевые процессоры для сохранения работы импланта. На сегодняшний день 68 пациентов нуждаются в обеспечении речевыми процессорами к имплантам костной проводимости на общую сумму 238 миллионов тенге. Таким образом, для реализации данной нормы из местных бюджетов потребуется 4 миллиарда 322 миллиона тенге.

– Изменения в законодательство затрагивают и процедуры раннего выявления онкологических заболеваний. Какие это нововведения?

– Закон предлагает перевести скрининговые обследования на раннее выявление онкологических заболеваний в полном объеме в пакет ГОБМП. В настоящее время у незастрахованных в системе ОСМС граждан отсутствует возможность пройти полный скрининг, и зачастую они обращаются к врачам уже с запущенной стадией заболевания. При этом данная категория граждан все-таки получает лечение в рамках ГОБМП (онкозаболевания входят в перечень социально значимых заболеваний). Естественно, что стои­мость затрат на лечение в таких случаях будет значительно выше. В связи с этим проведение скрининговых исследований среди всех категорий граждан с учетом целевой группы будет экономически выгодно для государства.

– Некоторые нормы коснулись и подготовки медицинских кадров. В чем их суть?

– Научные организации получат право самостоятельно внедрять программы резидентуры и докторантуры по профильным направлениям. Сейчас они реализуются только в университетах. Однако научные центры обладают сильной клинической базой и также могут внести свой вклад в подготовку научных кадров. Считаю, это целесообразным и перспективным. В целом такой подход даст импульс развитию медицинской науки.

– Затронем другую чувствительную тему – азартные игры. Законом внесены поправки, касающиеся дея­тельности букмекерских контор, и тотализаторов, в частности запрет на их рекламу. Одна из целей этих норм – борьба в том числе с лудоманией, а мы знаем, как актуальна сегодня эта проблема, особенно в молодежной среде. Расскажите подробнее об этих поправках.

– Действующая редакция статьи 13 Закона «О рекламе» запрещает размещение наружной рекламы букмекерских контор и тотализаторов. Исключение сос­тавляют случаи, когда реклама размещена в местах осуществления деятельности букмекерских контор и тотализаторов, а также внутри спортивных сооружений и на экипировке спортсменов.

На практике это создало предпосылки для широкого распрост­ранения рекламной продукции букмекерских компаний в местах массового скопления людей, включая несовершеннолетних, в том числе во время занятия спортом в спортивных учреждениях. Такая тенденция способствовала активной популяризации азартных игр и пари как якобы доступного способа получения легких доходов, что вызывает общественное беспокойство и усиливает риски распространения игровой зависимости, особенно среди молодежи.

В целях минимизации подобных рисков депутатами были инициированы поправки, предус­матривающие запрет рекламы букмекерских контор и тотализаторов во всех зданиях и сооружениях.

– Но при этом запрет не распрост­раняется на рекламу, размещенную в спортивных сооружениях во время проведения спортивных мероприятий. Не кажется ли вам такой подход половинчатым? Вроде запрещаем, но при этом разрешаем...

– Действительно, сделано одно исключение – реклама допускается внутри спортивных сооружений исключительно во время проведения спортивных мероприятий. Такой подход обусловлен необходимостью соблюдения баланса интересов государства, граждан и предпринимательского сообщества. Лицензированная букмекерская деятельность является легальным видом предпринимательства в Казахстане, а компании сектора игорного бизнеса вносят ощутимый вклад в развитие отечественного спорта как один из ключевых спонсоров данной сферы. Только в 2024 году букмекерами выделено 44 миллиарда тенге спортивным федерациям в рамках спонсорских контрактов.

Таким образом, при разработке поправок был соблюден принцип баланса интересов: с одной стороны – усиление ограничений и защита общества от избыточной пропаганды азартных игр и пари, с другой – сохранение условий для поддержки спортивной отрасли, значительная часть финансирования которой сегодня обеспечивается именно за счет букмекерских компаний. Следовательно, указанные нормы направлены не на запрет как таковой, а на регулирование и ограничение рекламной активности с учетом специфики и социальной чувствительности темы.

Дополнительно предусматривается запрет на размещение рекламы букмекерских контор и тотализаторов на онлайн-платформах (в том числе Facebook, TikTok, Instagram, «ВКонтакте», Telegram, WhatsApp и др.). При этом реклама будет разрешена в пределах игорных зон, на официаль­ных интернет-ресурсах соответствующих компаний, а также в средствах массовой информации, имеющих исключительно спортивную направленность.

Таким образом, вводимые ограничения служат цели общественной безопасности и профилактики лудомании, одновременно не создавая чрезмерных барьеров для субъектов предпринимательства, вовлеченных в развитие спорта.

– Какие еще меры предусмотрены по регулированию игорной дея­тельности?

– Помимо поправок, касающихся регулирования рекламы букмекерских контор и тотализаторов, внесены изменения в Закон «Об игорном бизнесе». Так, включена норма, запрещающая участие в азартных играх и пари лицам, осуж­денным к ограничению свободы и условно осужденным. Данная мера прежде всего оградит осужденных лиц указанной категории от возможности совершения ими повторных прес­туплений в том числе на почве азартных игр и пари в период отбывания уголовного наказания.

В целом поправки в данный закон направлены на расширение перечня граждан, которым ограничен доступ к игорной деятельности, что является важным шагом в укреплении социальной ответственности и профилактике рецидивного поведения среди осуж­денных. Таким образом, предлагаемые изменения способствуют созданию прозрачной, управляемой и социально ответственной системы регулирования игорной деятельности, соответствующей современным вызовам и ожиданиям общества.

– Как бы вы в целом охарактеризовали новые поправки?

– Данный закон – это часть большой работы по дальнейшей модернизации законодательства. Закон позволит упростить правовое регулирование в области здравоохранения, уменьшить риски негативного воздействия игорного бизнеса на население и повысить эффективность государственного управления в этих сферах. Главная цель – создать более гибкую, прозрачную и ориентированную на интересы общества правовую систему в нашей стране.

– Спасибо за беседу!