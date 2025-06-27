О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий и гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года:

1) статью 13 дополнить подпунктом 4-3) следующего содержания:

«4-3) установление и изменение границы лесопарковой зоны столицы по предложению местного исполнительного органа столицы;»;

2) в статье 26:

пункт 1 после слова «пунктов,» дополнить словами «лесопарковой зоны столицы,»;

часть первую пункта 2 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«лесопарковой зоной столицы;»;

3) подпункт 4) пункта 2 статьи 84 после слов «линий электропередачи,» дополнить словом «гидроэлектростанций,»;

4) в статье 90 слова «строительством дорог, объектов по использованию возобновляемых источников энергии,» заменить словами «строительством и функционированием стратегических водохозяйственных и гидротехничес­ких сооружений, иных защитных сооружений от селевых потоков, снежных лавин, оползней и расширением сети сейсмологических станций, строительством дорог, объектов по использованию возобновляемых источников энергии (за исключением земель лесного фонда),»;

5) в статье 122:

в пункте 2:

в части пятой:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) для строительства и функционирования стратегических водохозяйственных и гидротехнических сооружений, иных защитных сооружений от селевых потоков, снежных лавин, оползней и расширения сети сейсмологических станций при отсутствии других вариантов возможного их размещения и только тех земельных участков, на которых установлен режим ограниченной хозяйственной деятельности;»;

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подпункт 3) дополнить словами «, за исключением земельных участков, на которых расположены особо охраняемые природные территории, указанные в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 2 и подпунктах 1), 2), 4) и 5)

пункта 3 статьи 14 Закона Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях»;

подпункт 4) исключить;

дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) для эксплуатации объектов организаций здравоохранения и образования, действующих кладбищ, канализационных очистных сооружений, линий электропередачи, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий и функционировавших до создания и расширения

особо охраняемых природных территорий, без изменения их целевого назначения.»;

в частях шестой и седьмой слово «четвертой» заменить словом «пятой»;

пункт 3 дополнить частями второй, третьей и четвертой следующего содержания:

«Участки особо охраняемых природных территорий в зоне ограниченной хозяйственной деятельности предоставляются физическим и юридическим лицам для проектирования, строительства и обслуживания инженерной инфраструктуры (дорог, мостов, линий электропередачи и других коммуникаций) к объектам туризма с учетом путей миграции животных без перевода земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса на основании договора о предоставлении в долгосрочное пользование участков особо охраняемых природных территорий для проектирования, строительства и обслуживания инженерной инфраструктуры к объектам туризма, заключенного с природоохранной организацией.

Договор о предоставлении в долгосрочное пользование участков особо охраняемых природных территорий для проектирования, строительства и

обслуживания инженерной инфраструктуры (дорог, мостов, линий электропередачи и других коммуникаций) к объектам туризма заключается

на основании типового договора, утверждаемого Правительством Республики Казахстан.

В договоре о предоставлении в долгосрочное пользование участков особо охраняемых природных территорий для проектирования, строительства и обслуживания инженерной инфраструктуры (дорог, мостов, линий

электропередачи и других коммуникаций) к объектам туризма указываются наименование проводимых работ, сроки и условия их выполнения, экологические требования по охране окружающей среды, мероприятия по рекультивации нарушенных земель и сроки их проведения.»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. На землях особо охраняемых природных территорий запрещается любая деятельность, не соответствующая их целевому назначению, за исключением мероприятий гражданской защиты.

Проведение на землях особо охраняемых природных территорий республиканского значения мероприятий, предусматривающих строительство сооружений, инженерной защиты от опасных геологических процессов, осуществляется на основании договора о предоставлении в долгосрочное пользование участков особо охраняемых природных территорий для расширения сети сейсмологических станций, строительства гидротехнических и иных защитных сооружений от селевых потоков, снежных лавин, оползней, заключенного между природоохранными организациями и (или) государственными и местными исполнительными органами.

Договор о предоставлении в долгосрочное пользование участков особо охраняемых природных территорий для расширения сети сейсмологических станций, строительства гидротехнических и иных защитных сооружений от селевых потоков, снежных лавин, оползней заключается на основании типового договора, утверждаемого Правительством Республики Казахстан.

В договоре о предоставлении в долгосрочное пользование участков особо охраняемых природных территорий для расширения сети сейсмологических станций, строительства гидротехнических сооружений и иных защитных сооружений от селевых потоков, снежных лавин, оползней указываются наименование проводимых работ, сроки и условия их выполнения, экологические требования по охране окружающей среды, мероприятия по рекультивации нарушенных земель и сроки их проведения.»;

6) пункт 2 статьи 123 дополнить частью третьей следующего содержания:

«До установления охранной зоны особо охраняемых природных территорий на двухкилометровой территории по границам особо охраняемых природных территорий запрещаются корректировки градостроительных проектов, изменение целевого назначения земельных участков, согласование исходных и разрешительных документов на строительство, оказывающих негативное воздействие на состояние и восстановление экологических систем особо охраняемых природных территорий и находящихся на них объектов государственного природно-заповедного фонда.»;

7) в пункте 2 статьи 126 слова «санитарно-защитной зеленой зоны столицы» заменить словами «лесопарковой зоны столицы»;

8) статью 138 дополнить частью третьей следующего содержания:

«При последующем переводе земель запаса, ранее входивших в состав земель особо охраняемых природных территорий, на которых функционируют объекты организаций здравоохранения и образования, действующих кладбищ, канализационных очистных сооружений, линий электропередачи, в другие категории земель не допускается изменение целевого назначения земельного участка, не соответствующего его целевому и фактическому использованию.»;

9) в статье 171:

в части четвертой слова «четвертой, пятой, шестой и седьмой» заменить словами «пятой, шестой, седьмой и восьмой»;

дополнить частью пятой следующего содержания:

«Положения подпункта 5) части пятой пункта 2 статьи 122 настоящего Кодекса применяются для перевода земель особо охраняемых природных территорий, на которых расположены объекты организаций здравоохранения и образования, действующих кладбищ, канализационных очистных сооружений, линий электропередачи, функционировавшие до создания и расширения особо охраняемых природных территорий. При последующем переводе земель запаса в земли других категорий не допускается изменение целевого назначения земельного участка, не соответствующего его целевому и фактическому использованию.».

2. В Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года:

1) пункт 2 статьи 1 после слова «территорий» дополнить словами

«, за исключением углеродных офсетов, реализуемых на землях государственного лесного фонда, направленных на поглощение парниковых газов путем посадки новых лесных насаждений и восстановления деградированных и нарушенных земель,»;

2) статью 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Действие настоящего Кодекса распространяется на общественные отношения по углеродным офсетам, реализуемым на землях государственного лесного фонда, направленным на поглощение парниковых газов путем посадки новых лесных насаждений и восстановления деградированных и нарушенных земель, если иное не предусмотрено Экологическим кодексом Республики Казахстан.»;

3) статью 3 изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Цели, задачи и принципы лесного

законодательства Республики Казахстан

1. Целями лесного законодательства Республики Казахстан являются:

1) обеспечение регулирования общественных отношений в области охраны, защиты, пользования лесным фондом, воспроизводства лесов и лесоразведения;

2) создание правовых основ для сохранения биологического разнообразия лесов, объектов государственного природно-заповедного фонда, культурного и природного наследия, их рационального использования.

2. Задачами лесного законодательства Республики Казахстан являются:

1) государственное регулирование деятельности по охране, защите лесного фонда и пользованию им, воспроизводству лесов и лесоразведению;

2) научное обеспечение деятельности по охране, защите лесного фонда и пользованию им, воспроизводству лесов и лесоразведению;

3) обеспечение общественного контроля;

4) развитие международного сотрудничества.

3. Принципами лесного законодательства Республики Казахстан являются:

1) признание общегосударственного значения лесов, выполняющих климаторегулирующие, средообразующие, поле- и почвозащитные, водоохранные и санитарно-гигиенические функции;

2) устойчивое развитие лесов (постоянное увеличение лесистости территории Республики Казахстан);

3) многоцелевое использование лесов;

4) рациональное, непрерывное, неистощительное пользование лесными ресурсами;

5) государственный контроль и надзор в области охраны, защиты, пользования лесным фондом, воспроизводства лесов и лесоразведения;

6) разграничение функций регулирования лесопользования и функций осуществления рубок главного пользования и переработка полученной древесины;

7) возмещение ущерба, причиненного нарушением лесного законодательства Республики Казахстан;

8) платность пользования лесными ресурсами;

9) доступность информации о состоянии лесного фонда;

10) участие населения и общественных объединений в охране и защите лесного фонда.»;

4) пункт 2 статьи 8 после слов «за счет бюджетных средств,» дополнить словами «внебюджетных средств в рамках реализации проектов, направленных на поглощение парниковых газов,»;

5) дополнить статьей 9-1 следующего содержания:

«Статья 9-1. Особенности правообладания углеродными

единицами на землях государственного

лесного фонда

1. Углеродные единицы, полученные от реализации проектов, направленных на поглощение парниковых газов на территории государственного лесного фонда, за счет внебюджетных средств, принадлежат физическим или юридическим лицам, профинансировавшим проект согласно правилам одобрения углеродного офсета и предоставления офсетных единиц, утвержденным уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

2. При реализации проектов, направленных на поглощение парниковых газов на территории государственного лесного фонда, за счет внебюджетных средств посаженные лесные насаждения на земельных участках государственного лесного фонда находятся в собственности государства.

3. Срок реализации проектов, направленных на поглощение парниковых газов на территории государственного лесного фонда, за счет внебюджетных средств определяется уполномоченным органом.

4. По истечении срока реализации проектов, направленных на поглощение парниковых газов на территории государственного лесного фонда, за счет внебюджетных средств право собственности на углеродные единицы переходит государству.

5. Реализация проектов, направленных на поглощение парниковых газов на территории государственного лесного фонда, за счет внебюджетных средств осуществляется в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан.»;

6) подпункты 8), 10), 11), 17), 18-3), 18-5), 18-6), 18-7), 18-8), 18-9), 18-10), 18-11), 18-14), 18-15), 18-16), 18-17), 18-18), 18-19), 18-21), 18-23), 18-24), 18-25), 18-26), 18-27), 18-28), 18-30), 18-36), 18-38), 18-39), 18-41), 18-44), 18-45), 18-46), 18-48), 18-51), 18-54) и 18-56) части первой пункта 1 статьи 13 исключить;

7) подпункт 6) статьи 15 после слова «тушения» дополнить словами «природного пожара, а также резерв авиационного топлива на случай привлечения воздушных судов для тушения лесных»;

8) статью 18 дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

«8-1) по согласованию с уполномоченным органом участвует

в реализации проектов, направленных на поглощение парниковых газов на территории государственного лесного фонда, за счет внебюджетных средств;»;

9) в пункте 1-1 статьи 51:

в подпункте 4) части первой после слова «значения,» дополнить словами «гидроэлектростанций установленной мощностью до 100 МВт включительно,»;

в части второй слова «3) и 4)» заменить словами «3), 4) и 7)»;

10) пункт 1 статьи 112 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) участие в реализации проектов, направленных на поглощение парниковых газов на территории государственного лесного фонда, за счет внебюджетных средств;»;

11) в статье 117-1:

в пункте 2 слова «являющимся гражданскими служащими и» исключить;

пункт 3 после слова «хозяйства» дополнить словами «и предприятий, указанных в статье 18-1 настоящего Кодекса,».

3. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

1) дополнить статьей 95-1 следующего содержания:

«Статья 95-1. Система гарантирования обязательств

субъектов частного предпринимательства

1. Система гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства является инструментом финансовой поддержки частного предпринимательства, реализуемым специальным фондом.

2. Целью системы гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства является обеспечение доступности необходимого объема финансирования при недостаточности залогового обеспечения для получения кредитов в банках второго уровня.

3. Участниками системы гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства являются специальный фонд, субъекты частного предпринимательства, а также банки второго уровня, организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность, и иные юридические лица, присоединившиеся к ней путем заключения договора присоединения со специальным фондом в порядке, утвержденном им по согласованию с банками второго уровня, являющимися участниками системы гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства.

Участие в системе гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства является обязательным для банков второго уровня, осуществляющих кредитование субъектов частного предпринимательства.

4. Для осуществления деятельности в рамках системы гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства специальный фонд формирует средства гарантийного фонда в пределах и за счет:

1) взносов банков второго уровня;

2) добровольных взносов организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, иных юридических лиц;

3) бюджетных средств;

4) дохода от размещения средств гарантийного фонда, уменьшенного на сумму расходов и отчислений в порядке, предусмотренном внутренними документами специального фонда и законодательством Республики Казахстан;

5) комиссии, уплачиваемой субъектами частного предпринимательства

за выпуск гарантии, уменьшенной на сумму расходов и отчислений

в порядке, определяемом решением органа управления специального фонда и законодательством Республики Казахстан.

Размер и порядок расчета взносов банков второго уровня, уплачиваемых в гарантийный фонд, определяются уполномоченным органом по предпринимательству по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Порядок размещения средств гарантийного фонда определяется органом управления специального фонда.

5. Со взносов, комиссий, поступлений бюджетных средств в гарантийный фонд, а также доходов, полученных в результате размещения средств гарантийного фонда, не могут начисляться и выплачиваться дивиденды по акциям специального фонда, а также осуществляться погашение обязательств специального фонда, за исключением случаев осуществления выплат

по обязательствам субъектов частного предпринимательства, возникшим

в рамках системы гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства.

6. При недостаточности средств гарантийного фонда для выплат по обязательствам субъектов частного предпринимательства разница покрывается за счет собственного капитала специального фонда и иных источников,

не противоречащих законодательству Республики Казахстан.

7. Специальный фонд обязан вести раздельный бухгалтерский учет средств гарантийного фонда и собственных активов.

8. Методика расчета кредитного скоринга субъектов частного предпринимательства для предоставления гарантии специальным фондом определяется специальным фондом по согласованию с банками второго уровня, являющимися участниками системы гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства.

9. Гарантия, предоставляемая специальным фондом, не может быть прекращена по основаниям, не предусмотренным Гражданским кодексом Республики Казахстан.

10. Средства гарантийного фонда не могут быть использованы для исполнения обязательств специального фонда, возникших до формирования гарантийного фонда, а также не связанных с системой гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства.»;

2) в пункте 14-1 статьи 324 слова «1 июля 2025» заменить словами «1 января 2026».

4. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года:

1) в абзаце первом пункта 1 статьи 132 слова «изыскательских организаций» заменить словами «изыскательских, государственных лесоустроительных и природоохранных организаций, а также лесных учреждений»;

2) дополнить статьей 139-1 следующего содержания:

«Статья 139-1. Регулирование труда работников, не относящихся

к гражданским служащим, осуществляющих

природоохранную деятельность и деятельность

по охране лесов

Труд работников, не относящихся к гражданским служащим и осуществляющих природоохранную деятельность и деятельность по охране лесов, регулируется настоящим Кодексом с особенностями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

Работникам, осуществляющим природоохранную деятельность и деятельность по охране лесов, работающим в сельской местности, устанавливаются повышенные не менее чем на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки по сравнению с окладами и ставками работников, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях, если иное не установлено законами Республики Казахстан.

Перечень должностей работников, не относящихся к гражданским служащим в области лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий, работающих в сельской местности, определяется уполномоченным государственным органом по труду, уполномоченным органом в области лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.».

5. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 15 марта 2025 года:

1) подпункт 7) пункта 1 статьи 31 дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:

«проектирование, строительство и обслуживание инженерной инфраструктуры (дорог, мостов, линий электропередачи и других коммуникаций) к объектам туризма, находящимся на особо охраняемых природных территориях республиканского и местного значения, а также

к объектам туризма и до мест размещения туристов, которые находятся вне населенных пунктов;»;

2) подпункт 7) пункта 1 статьи 32 дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:

«проектирование, строительство и обслуживание объектов инженерной инфраструктуры (дорог, мостов, линий электропередачи и других коммуникаций) к объектам туризма, находящимся на особо охраняемых природных территориях республиканского и местного значения, а также к объектам туризма и до мест размещения туристов, которые находятся вне населенных пунктов;».

6. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»:

1) статью 30 дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:

«13-1. Для банков, осуществляющих кредитование субъектов частного предпринимательства, участие в системе гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства является обязательным.»;

2) статью 35 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. При принятии банком гарантии специального фонда развития предпринимательства, созданного по решению Правительства Республики Казахстан, контрольный пакет акций которого принадлежит национальному управляющему холдингу, в качестве обеспечения исполнения обязательств

заемщика (участника системы гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства) по договору банковского займа залоговая стоимость такой гарантии должна определяться банком по гарантируемой сумме выдаваемого кредита.».

7. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

пункт 1 статьи 27 дополнить подпунктами 7-7) и 19-3) следующего содержания:

«7-7) организует проектирование, строительство и обслуживание инженерной инфраструктуры (дорог, мостов, линий электропередачи и других коммуникаций) к объектам туризма, находящимся на особо охраняемых природных территориях республиканского и местного значения, а также

к объектам туризма и до мест размещения туристов, которые находятся вне населенных пунктов, с учетом путей миграции животных без предоставления права землепользования либо права частной собственности;»;

«19-3) согласовывает эскизный проект строительства объектов на землях государственного лесного фонда, находящихся в их функциональном ведении,

в котором лесные ресурсы предоставлены в долгосрочное лесопользование для оздоровительных, рекреационных, историко-культурных, туристских и спортивных целей, нужд охотничьего хозяйства, побочного лесного пользования;».

8. В Закон Республики Казахстан от 13 июня 2001 года «О туристской деятельности в Республике Казахстан»:

пункт 1 статьи 12 дополнить подпунктом 13-14) следующего содержания:

«13-14) организует проектирование, строительство и обслуживание инженерной инфраструктуры (дорог, мостов, линий электропередачи и других коммуникаций) к объектам туризма, находящимся на особо охраняемых природных территориях республиканского и местного значения, а также к объектам туризма и до мест размещения туристов, которые находятся вне населенных пунктов, с учетом путей миграции животных без предоставления права землепользования либо права частной собственности;».

9. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года

«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

в Республике Казахстан»:

пункт 2 статьи 68 дополнить частями четвертой, пятой и шестой следующего содержания:

«Допускаются проектирование, строительство и обслуживание инженерной инфраструктуры (дорог, мостов, линий электропередачи и других коммуникаций) к объектам туризма, находящимся на особо охраняемых природных территориях республиканского и местного значения, а также к объектам туризма и до мест размещения туристов, которые находятся вне населенных пунктов, с учетом путей миграции животных без предоставления права землепользования либо права частной собственности на основании договора о предоставлении в долгосрочное пользование участков особо охраняемых природных территорий для проектирования, строительства и обслуживания инженерной инфраструктуры к объектам туризма, заключенного с природоохранной организацией.

Договор о предоставлении в долгосрочное пользование участков особо охраняемых природных территорий для проектирования, строительства и обслуживания инженерной инфраструктуры (дорог, мостов, линий электропередачи и других коммуникаций) к объектам туризма заключается на основании типового договора, утверждаемого Правительством Республики Казахстан.

В договоре о предоставлении в долгосрочное пользование участков особо охраняемых природных территорий для проектирования, строительства и обслуживания инженерной инфраструктуры (дорог, мостов, линий электропередачи и других коммуникаций) к объектам туризма указываются наименование проводимых работ, сроки и условия их выполнения, экологические требования по охране окружающей среды, мероприятия по рекультивации нарушенных земель и сроки их проведения.».

10. В Закон Республики Казахстан от 7 февраля 2005 года

«Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей»:

пункт 1 статьи 2 дополнить словами «, за исключением работников государственной лесной охраны Республики Казахстан и государственных инспекторов природоохранных организаций».

11. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об особо охраняемых природных территориях»:

1) дополнить статьей 2-1 следующего содержания:

«Статья 2-1. Цель и задачи в области особо

охраняемых природных территорий

1. Целью в области особо охраняемых природных территорий является сохранение государственного природно-заповедного фонда и естественных экологических систем.

2. Задачами в области особо охраняемых природных территорий являются:

1) использование особо охраняемых природных территорий для развития науки и экопросвещения;

2) развитие устойчивого туризма и экотуризма;

3) зонирование территорий с учетом их природной ценности.»;

2) подпункты 3) и 4) статьи 3 исключить;

3) в части первой статьи 8:

подпункты 3), 4), 4-1), 4-2), 4-3) и 4-4) исключить;

подпункт 5) дополнить словами «в соответствии с целью настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан»;

подпункты 5-4) и 6) исключить;

подпункт 6-1) дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:

«правил сенокошения, разрешаемого для нужд местного населения в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 43-1 настоящего Закона;»;

подпункты 9), 10), 11), 12), 13), 14), 16), 16-6), 18) и 18-1) исключить;

4) пункт 2 статьи 18 дополнить частью второй следующего содержания:

«До установления охранной зоны особо охраняемых природных территорий на двухкилометровой территории по границам особо охраняемых природных территорий запрещаются корректировки градостроительных проектов, изменение целевого назначения земельных участков, согласование исходных и разрешительных документов на строительство объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние и восстановление экологических систем особо охраняемых природных территорий и находящихся на них объектов государственного природно-заповедного фонда.»;

5) в статье 23:

в части второй пункта 2:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) для строительства и функционирования стратегических водохозяйственных и гидротехнических сооружений, иных защитных сооружений от селевых потоков, снежных лавин, оползней и расширения сети сейсмологических станций при отсутствии других вариантов возможного их размещения и только тех земельных участков, на которых установлен режим ограниченной хозяйственной деятельности;»;

подпункт 4) исключить;

дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) для эксплуатации объектов организаций здравоохранения и образования, действующих кладбищ, канализационных очистных сооружений, линий электропередачи, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий и функционировавших до создания и расширения особо охраняемых природных территорий, без изменения их целевого назначения.»;

дополнить пунктом 2-3 следующего содержания:

«2-3. Участки особо охраняемых природных территорий в зоне ограниченной хозяйственной деятельности предоставляются физическим и юридическим лицам для проектирования, строительства и обслуживания инженерной инфраструктуры (дорог, мостов, линий электропередачи и других коммуникаций) к объектам туризма с учетом путей миграции животных без перевода земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса на основании договора о предоставлении в долгосрочное пользование участков особо охраняемых природных территорий для проектирования, строительства и обслуживания инженерной инфраструктуры к объектам туризма, заключенного с природоохранной организацией.

Договор о предоставлении в долгосрочное пользование участков особо охраняемых природных территорий для проектирования, строительства и обслуживания инженерной инфраструктуры (дорог, мостов, линий электропередачи и других коммуникаций) к объектам туризма заключается

на основании типового договора, утверждаемого Правительством Республики Казахстан.

В договоре о предоставлении в долгосрочное пользование участков особо охраняемых природных территорий для проектирования, строительства и обслуживания инженерной инфраструктуры (дорог, мостов, линий электропередачи и других коммуникаций) к объектам туризма указываются наименование проводимых работ, сроки и условия их выполнения, экологические требования по охране окружающей среды, мероприятия по рекультивации нарушенных земель и сроки их проведения.»;

пункт 3 дополнить словами «, за исключением мероприятий гражданской защиты»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Проведение на землях особо охраняемых природных территорий республиканского значения мероприятий, предусматривающих строительство сооружений, инженерной защиты от опасных геологических процессов, осуществляется на основании договора о предоставлении в долгосрочное пользование участков особо охраняемых природных территорий для расширения сети сейсмологических станций, строительства гидротехнических и иных защитных сооружений от селевых потоков, снежных лавин, оползней, заключенного между природоохранными организациями и (или) государственными и местными исполнительными органами.

Договор о предоставлении в долгосрочное пользование участков особо охраняемых природных территорий для расширения сети сейсмологических станций, строительства гидротехнических и иных защитных сооружений от селевых потоков, снежных лавин, оползней заключается на основании типового договора, утверждаемого Правительством Республики Казахстан.

В договоре о предоставлении в долгосрочное пользование участков особо охраняемых природных территорий для расширения сети сейсмологических станций, строительства гидротехнических сооружений и иных защитных сооружений от селевых потоков, снежных лавин, оползней указываются наименование проводимых работ, сроки и условия их выполнения, экологические требования по охране окружающей среды, мероприятия по рекультивации нарушенных земель и сроки их проведения.»;

6) пункт 3 статьи 25 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Паспорта, указанные в частях первой и второй настоящего пункта, размещаются на интернет-ресурсе уполномоченного органа.»;

7) статью 43-1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. На территории Алакольского государственного природного заповедника допускается сенокошение для нужд местного населения на специально выделенных участках в порядке, определенном уполномоченным органом.»;

8) статью 69 дополнить пунктом 1-3 следующего содержания:

«1-3. В целях обеспечения безопасности населения и предотвращения причинения вреда окружающей среде в государственных природных заказниках разрешается осуществление работ по реконструкции, капитальному ремонту, ликвидации магистральных трубопроводов, расположенных на территориях государственных природных заказников.»;

9) в пункте 2 статьи 84-1 слова «и специалистам природоохранных учреждений, осуществляющим природоохранные функции» заменить словами

«, специалистам и работникам природоохранных учреждений, осуществляющим деятельность»;

10) статью 84-2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Положения подпункта 5) части второй пункта 2 статьи 23 настоящего Закона применяются для перевода земель особо охраняемых природных территорий, на которых расположены объекты организаций здравоохранения и образования, действующих кладбищ, канализационных очистных сооружений, линий электропередачи, функционировавшие до создания и расширения особо охраняемых природных территорий. При последующем переводе земель запаса в земли других категорий не допускается изменение целевого назначения земельного участка, не соответствующего его целевому и фактическому использованию.».

12. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О статусе столицы Республики Казахстан»:

1) в абзаце седьмом подпункта 3) статьи 8 слова «санитарно-защитной зеленой зоной столицы» заменить словами «лесопарковой зоной столицы»;

2) в статье 9:

в подпункте 43) слова «санитарно-защитной зеленой зоны столицы» заменить словами «лесопарковой зоны столицы»;

в подпункте 44) слова «санитарно-защитной зеленой зоной столицы» заменить словами «лесопарковой зоной столицы»;

3) статью 12-2 изложить в следующей редакции:

«Статья 12-2. Особенности режима лесопарковой зоны столицы

1. Под лесопарковой зоной столицы признаются земли в пределах территории столицы, предназначенные и выполняющие защитные, оздоровительные и рекреационные функции.

2. Решение об установлении и изменении границ лесопарковой зоны столицы принимается Правительством Республики Казахстан по представлению местного исполнительного органа столицы.

3. На землях лесопарковой зоны столицы запрещаются осуществление любой деятельности, отрицательно влияющей на состояние и восстановление экологической системы, растений, животных и других организмов, в том числе выпас и прогон сельскохозяйственных животных, складирование мусора, нарушение почвенного покрова, охота, незаконный отлов, изъятие и умерщвление животных, нарушение среды и условий их обитания, иная деятельность, которая может повлечь изменение ее естественного облика или нарушение устойчивости экологических систем.».

13. В Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»:

1) часть вторую пункта 2 статьи 58 дополнить подпунктом 6-3) следующего содержания:

«6-3) находящиеся на банковских счетах активы гарантийного фонда, сформированного специальным фондом развития предпринимательства, созданного по решению Правительства Республики Казахстан, контрольный пакет акций которого принадлежит национальному управляющему холдингу (далее – специальный фонд развития частного предпринимательства),

за исключением случаев обращения взыскания по обязательствам специального фонда развития частного предпринимательства перед банками второго уровня, возникшим в рамках системы гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства;»;

2) часть первую статьи 98 дополнить подпунктом 17-1) следующего содержания:

«17-1) активы гарантийного фонда, сформированного специальным фондом развития частного предпринимательства, за исключением случаев обращения взыскания по обязательствам специального фонда развития частного предпринимательства перед банками второго уровня, возникшим в рамках системы гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства;».

14. В Закон Республики Казахстан от 22 июня 2012 года

«О магистральном трубопроводе»:

подпункт 4) статьи 4 после слова «функционировании» дополнить словами «, реконструкции, капитальном ремонте».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования,

за исключением:

1) подпункта 2) пункта 3 статьи 1, который вводится в действие с 30 июня 2025 года;

2) подпунктов 6) и 8) пункта 1, подпункта 1) пункта 3, пункта 6,

подпункта 4) пункта 11, пункта 13 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;

3) подпунктов 1) и 2), абзацев четвертого и пятого подпункта 5), подпункта 7) пункта 1, абзацев третьего и четвертого подпункта 5) пункта 11, пункта 12 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2026 года;

4) пунктов 4 и 10, подпункта 9) пункта 11 статьи 1, которые вводятся

в действие с 1 января 2027 года.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 26 июня 2025 года

№ 198-VIII ЗРК