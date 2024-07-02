Закон Республики Казахстан

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года:

пункт 2 статьи 93 после слова «преобразоваться» дополнить словами «в некоммерческую организацию в форме высшей научной организации в соответствии с Законом Республики Казахстан «О науке и технологической политике»,».

2. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

1) в подпункте 6) части второй пункта 1 статьи 98 слова «Законом Республики Казахстан «О промышленной политике» заменить словами «законами Республики Казахстан «О промышленной политике» и «О науке и технологической политике»;

2) в статье 100 слова «Законом Республики Казахстан «О промышленной политике» заменить словами «законами Республики Казахстан «О промышленной политике» и «О науке и технологической политике»;

3) статью 241-1 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Проектом полного научного цикла является комплекс скоординированных научных, научно-технических работ, реализуемый субъектами научной и (или) научно-технической деятельности, направленных на создание продукции с научным содержанием (товаров, работ, услуг).»;

4) в пункте 2 статьи 241-2:

подпункт 6) дополнить словами «, в том числе проектов полного научного цикла»;

подпункт 9) дополнить словами «и развития науки»;

5) в статье 241-5:

заголовок дополнить словами «и развития науки»;

в пункте 1:

часть первую после слов «технологической политики» дополнить словами «и развития науки»;

часть третью исключить;

в пункте 2:

часть первую после слов «технологической политики» дополнить словами «и развития науки»;

часть вторую после слова «трендов,» дополнить словами «научных достижений,»;

в пункте 3:

часть первую после слов «технологической политики» дополнить словами «и развития науки»;

часть четвертую после слов «технологической политики» дополнить словами «, развитии науки»;

часть первую пункта 4 после слов «технологической политики» дополнить словами «и развития науки».

3. В Социальный кодекс Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года:

1) в пункте 1 статьи 1:

часть вторую подпункта 18) дополнить словами «, а также оператор интернет-платформы, определенный подпунктом 1) пункта 2 статьи 102 настоящего Кодекса, уплачивающий социальные отчисления за лиц, указанных в подпункте 7) части первой статьи 243 настоящего Кодекса»;

подпункт 119) дополнить частью пятой следующего содержания:

«В качестве агента по уплате обязательных пенсионных взносов за лиц, указанных в подпункте 7) части первой статьи 243 настоящего Кодекса, рассматривается оператор интернет-платформы, определенный подпунктом 1) пункта 2 статьи 102 настоящего Кодекса.»;

2) пункт 1 статьи 17 дополнить подпунктами 22-1) и 22-2) следующего содержания:

«22-1) распределение и перечисление сумм, уплаченных оператором интернет-платформы, определенным подпунктом 1) пункта 2 статьи 102 настоящего Кодекса, в Фонд, фонд социального медицинского страхования, единый накопительный пенсионный фонд и соответствующий бюджет по месту нахождения плательщика в порядке и случаях, которые определены уполномоченным государственным органом;

22-2) осуществление возврата ошибочно (излишне) уплаченных сумм социальных отчислений, обязательных пенсионных взносов и (или) пени за их несвоевременную и (или) неполную уплату оператору интернет-платформы, определенному подпунктом 1) пункта 2 статьи 102 настоящего Кодекса, в порядке и случаях, которые определены уполномоченным государственным органом;»;

3) пункт 2 статьи 78 дополнить частью четвертой следующего содержания:

«В случае если лица, указанные в подпункте 7) части первой статьи 243 настоящего Кодекса, определили ставку социальных отчислений в размере одного процента, то при исчислении социальных выплат по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) доход за каждый месяц, с которого производились социальные отчисления, определяется путем деления суммы фактически поступивших социальных отчислений в месяц на ставку социальных отчислений, установленную пунктом 1 статьи 244 настоящего Кодекса.»;

4) пункт 1 статьи 85 дополнить частью пятой следующего содержания:

«В случае если лица, указанные в подпункте 7) части первой статьи 243 настоящего Кодекса, определили ставку социальных отчислений в размере одного процента, то при исчислении социальной выплаты по уходу доход

за каждый месяц, с которого производились социальные отчисления, определяется путем деления суммы фактически поступивших социальных отчислений в месяц на ставку социальных отчислений, установленную пунктом 1 статьи 244 настоящего Кодекса.»;

5) дополнить статьей 102-1 следующего содержания:

«Статья 102-1. Социальное обеспечение лиц, осуществляющих деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости

1. Оператор производит удержание обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений в соответствии с настоящим Кодексом, взносов на обязательное социальное медицинское страхование в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании» и индивидуального подоходного налога в соответствии

с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) с доходов исполнителей, являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения, и перечисление удержанных сумм.

2. Ставка социальных отчислений, подлежащих уплате Оператором за исполнителей, являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения, определяется по выбору самого исполнителя в размере одного процента от объекта исчисления социальных отчислений или в размере, определенном пунктом 1 статьи 244 настоящего Кодекса.

Объектом исчисления социальных отчислений для исполнителей, являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения, является доход, полученный ими за оказанные услуги или выполненные работы.

При этом доход, принимаемый для исчисления социальных отчислений, в месяц не должен превышать 7-кратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

3. Ставка обязательных пенсионных взносов, подлежащих уплате Оператором за исполнителей, являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения, определяется по выбору самого исполнителя в размере одного процента от дохода, принимаемого для исчисления обязательных пенсионных взносов, или в размере, определенном подпунктом 2) пункта 1 статьи 249 настоящего Кодекса.

Под доходом, принимаемым для исчисления обязательных пенсионных взносов, понимается доход, полученный исполнителями, являющимися индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения, за оказанные услуги или выполненные работы.

При этом доход, принимаемый для исчисления обязательных пенсионных взносов, в месяц не должен превышать 50-кратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

4. Порядок определения исполнителем ставок социальных отчислений и обязательных пенсионных взносов в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи, взносов на обязательное социальное медицинское страхование в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании», а также удержания и перечисления Оператором индивидуального подоходного налога, обязательных пенсионных взносов, социальных отчислений и взносов на обязательное социальное медицинское страхование, указанных в настоящей статье, определяет уполномоченный государственный орган по согласованию с уполномоченными органами, осуществляющими руководство в области здравоохранения, сферах обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, информатизации, и Национальным Банком Республики Казахстан.»;

6) пункт 3 статьи 118 дополнить частью четвертой следующего содержания:

«В случае если лица, указанные в подпункте 7) части первой статьи 243 настоящего Кодекса, определили ставку социальных отчислений в размере одного процента, то при исчислении социальной выплаты по случаю потери работы доход за каждый месяц, с которого производились социальные отчисления, определяется путем деления суммы фактически поступивших социальных отчислений в месяц на ставку социальных отчислений, установленную пунктом 1 статьи 244 настоящего Кодекса.»;

7) статью 181 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. В случае если лица, указанные в подпункте 7) части первой статьи 243 настоящего Кодекса, определили ставку социальных отчислений в размере одного процента, то при исчислении социальной выплаты по случаю утраты трудоспособности доход за каждый месяц, с которого производились социальные отчисления, определяется путем деления суммы фактически поступивших социальных отчислений в месяц на ставку социальных отчислений, установленную пунктом 1 статьи 244 настоящего Кодекса.»;

8) пункт 1 статьи 240 дополнить частью второй следующего содержания:

«В случае если лица, указанные в подпункте 7) части первой статьи 243 настоящего Кодекса, определили ставку социальных отчислений в размере одного процента, то при исчислении социальной выплаты по случаю потери кормильца доход за каждый месяц, с которого производились социальные отчисления, определяется путем деления суммы фактически поступивших социальных отчислений в месяц на ставку социальных отчислений, установленную пунктом 1 статьи 244 настоящего Кодекса.»;

9) часть первую статьи 243 дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

«7) индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и являющиеся исполнителями в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 102 настоящего Кодекса.»;

10) пункт 1 статьи 244 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 102-1 настоящего Кодекса»;

11) в статье 245:

пункт 1 дополнить частью пятой следующего содержания:

«Положение части четвертой настоящего пункта не распространяется на лиц, указанных в подпункте 7) части первой статьи 243 настоящего Кодекса.»;

часть вторую пункта 7 дополнить словами «, а также на доходы лиц, указанных в подпункте 7) части первой статьи 243 настоящего Кодекса»;

12) часть вторую пункта 9 статьи 248 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

«8) Оператором – не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов, если иное не предусмотрено Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);»;

13) часть первую подпункта 2) пункта 1 статьи 249 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 102-1 настоящего Кодекса»;

14) статью 263 дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. Установить, что с 1 января 2026 года:

1) абзац пятый подпункта 119) пункта 1 статьи 1 действует в следующей редакции:

«В качестве агента по уплате обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя за лиц, указанных в подпункте 7) части первой статьи 243 настоящего Кодекса, рассматривается оператор интернет-платформы, определенный подпунктом 1) пункта 2 статьи 102 настоящего Кодекса;»;

2) подпункт 22-2) пункта 1 статьи 17 действует в следующей редакции:

«22-2) осуществление возврата ошибочно (излишне) уплаченных сумм социальных отчислений, обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя и (или) пени за их несвоевременную и (или) неполную уплату, произведенных оператором интернет-платформы;»;

3) пункты 1 и 4 статьи 102-1 действуют в следующей редакции:

«1. Оператор производит удержание обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя и социальных отчислений в соответствии с настоящим Кодексом, взносов на обязательное социальное медицинское страхование в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании» и индивидуального подоходного налога в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) с доходов исполнителей, являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения, и перечисление удержанных сумм.»;

«4. Порядок определения исполнителем ставок социальных отчислений и обязательных пенсионных взносов в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи, обязательных пенсионных взносов работодателя, взносов на обязательное социальное медицинское страхование в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании», а также удержания и перечисления Оператором индивидуального подоходного налога, обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, социальных отчислений и взносов на обязательное социальное медицинское страхование, указанных в настоящей статье, определяет уполномоченный государственный орган

по согласованию с уполномоченными органами, осуществляющими руководство в области здравоохранения, сферах обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, информатизации,

и Национальным Банком Республики Казахстан.».

4. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях»:

1) пункт 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«2. В иной организационно-правовой форме могут быть образованы автономные организации образования, автономный кластерный фонд, нотариальные палаты, коллегии адвокатов, адвокатские конторы, Республиканская коллегия юридических консультантов, Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан, Палата судебных экспертов Республики Казахстан, Республиканская палата частных судебных исполнителей, Арбитражная палата Казахстана, профессиональные аудиторские организации, профессиональный совет по аудиторской деятельности, объединения собственников имущества многоквартирных жилых домов, высшая научная организация и другие некоммерческие организации.»;

2) часть вторую пункта 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:

«Некоммерческая организация в организационно-правовой форме высшей научной организации или автономной организации образования может быть создана в результате преобразования акционерного общества

в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан «О науке и технологической политике», «О статусе «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд».»;

3) статью 22 дополнить пунктом 6-2 следующего содержания:

«6-2. Устав высшей научной организации должен содержать предмет и цели деятельности, структуру высшей научной организации, порядок формирования и компетенцию ее органов, источники образования имущества и порядок распоряжения им, условия и порядок оказания услуг и осуществления функций.».

5. В Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года «О правах ребенка в Республике Казахстан»:

дополнить статьями 52-2 и 52-3 следующего содержания:

«Статья 52-2. Требования, предъявляемые к деятельности органов управления образованием областей, городов

республиканского значения, столицы, районов(городов областного значения)

1. Требования, предъявляемые к деятельности органов управления образованием области, по:

1) направлению средств на оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам государственных организаций образования областного и районного (города областного значения) масштабов из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи, а также из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, и детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях, детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций, и иным категориям обучающихся и воспитанников, определяемым коллегиальным органом управления организации образования, в размере не менее двух процентов от бюджетных средств, выделяемых на текущее содержание общеобразовательных школ и на размещение государственного образовательного заказа на среднее образование в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения;

2) организации переподготовки кадров и повышения квалификации работников организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

3) обеспечению условий лицам, содержащимся в центрах адаптации несовершеннолетних и центрах поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах;

4) оказанию содействия попечительским советам организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

5) организации и осуществлению кадрового обеспечения организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

6) обеспечению методического руководства психологической службы в организациях образования, в том числе расположенных в районах (городах областного значения);

7) участию в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних;

8) разработке и внедрению в практику работы организаций образования программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, привитие им основ нравственности и здорового образа жизни;

9) созданию психолого-медико-педагогических комиссий, которые выявляют несовершеннолетних, имеющих отклонения в развитии или поведении, проводят их комплексное обследование и готовят рекомендации по определению форм их дальнейшего обучения и воспитания;

10) предупреждению правонарушений, безнадзорности, беспризорности и антиобщественных действий среди несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, им способствующих;

11) обеспечению социальной реабилитацией детей, пострадавших от террористической деятельности;

12) обеспечению организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, осуществляющих деятельность в области образования Республики Казахстан.

2. Требования, предъявляемые к деятельности органов управления образованием городов республиканского значения, столицы, по:

1) направлению средств на оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам государственных организаций образования из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи, а также из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, и детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях, детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций, и иным категориям обучающихся и воспитанников, определяемым коллегиальным органом управления государственной организации образования, в размере не менее двух процентов от совокупного объема бюджетных средств, выделяемых на текущее содержание общеобразовательных школ и на размещение государственного образовательного заказа на среднее образование в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения;

2) организации переподготовки кадров и повышения квалификации работников организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

3) обеспечению условий лицам, содержащимся в центрах адаптации несовершеннолетних и центрах поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах;

4) оказанию содействия попечительским советам организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

5) организации кадрового обеспечения организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

6) обеспечению методического руководства психологической службой в организациях образования;

7) реализации функций государства по опеке или попечительству несовершеннолетних;

8) предупреждению правонарушений, безнадзорности, беспризорности и антиобщественных действий среди несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, им способствующих;

9) организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних;

10) выявлению и учету несовершеннолетних, не посещающих по неуважительным причинам общеобразовательные учебные заведения, проведению с ними и их родителями или иными законными представителями мер индивидуальной профилактики;

11) созданию психолого-медико-педагогических комиссий, которые выявляют несовершеннолетних, имеющих отклонения в развитии или поведении, проводят их комплексное обследование и готовят рекомендации по определению форм их дальнейшего обучения и воспитания;

12) разработке и внедрению в практику работы организаций образования программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, привитие им основ нравственности и здорового образа жизни;

13) участию в выявлении несовершеннолетних с девиантным поведением, неблагополучных семей, постановке их на учет в органы внутренних дел и проведению с ними мер индивидуальной профилактики;

14) обеспечению организации в общеобразовательных учебных заведениях доступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и вовлечению в них несовершеннолетних;

15) обеспечению реализации мероприятий по профилактике травли (буллинга) ребенка;

16) обеспечению социальной реабилитацией детей, пострадавших от террористической деятельности;

17) обеспечению организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, осуществляющих деятельность в области образования Республики Казахстан.

3. Требования, предъявляемые к деятельности органов управления образованием районов (городов областного значения), по:

1) направлению средств на оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам государственных организаций образования районного (города областного значения) масштаба из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи, а также из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, и детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях, детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций, и иным категориям обучающихся и воспитанников, определяемым коллегиальным органом управления государственной организации образования, в размере не менее двух процентов от совокупного объема бюджетных средств, выделяемых на текущее содержание общеобразовательных школ и на размещение государственного образовательного заказа на среднее образование в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения;

2) обеспечению координации деятельности психологической службы организаций образования, расположенных в районах (городах областного значения);

3) осуществлению в установленном порядке государственного обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;

4) реализации функций государства по опеке или попечительству несовершеннолетних;

5) предупреждению правонарушений, безнадзорности, беспризорности и антиобщественных действий среди несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, им способствующих;

6) организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних;

7) выявлению и учету несовершеннолетних, не посещающих по неуважительным причинам общеобразовательные учебные заведения, проведению с ними и их родителями или иными законными представителями мер индивидуальной профилактики;

8) разработке и внедрению в практику работы организаций образования программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, привитие им основ нравственности и здорового образа жизни;

9) участию в выявлении несовершеннолетних с девиантным поведением, неблагополучных семей, постановке их на учет в органы внутренних дел и проведению с ними мер индивидуальной профилактики;

10) обеспечению организации в общеобразовательных учебных заведениях доступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и вовлечению в них несовершеннолетних;

11) обеспечению социальной реабилитацией детей, пострадавших от террористической деятельности;

12) обеспечению организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, осуществляющих деятельность в области образования Республики Казахстан;

13) обеспечению реализации мероприятий по профилактике травли (буллинга) ребенка.

Статья 52-3. Порядок проведения государственного контроля в отношении органов управления образованием

областей, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения)

1. При проведении проверок требуется предварительное уведомление субъекта контроля о назначении проверки не менее чем за сутки до начала проверки с указанием даты ее начала.

2. Началом проведения проверки считается дата вручения субъекту контроля акта о назначении проверки с указанием сроков и предмета проведения проверки.

В акте о назначении проверки указываются:

1) номер и дата акта;

2) наименование государственного органа;

3) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки;

4) сведения о специалистах, консультантах и экспертах, привлекаемых для проведения проверки;

5) наименование субъекта контроля;

6) вид и предмет назначенной проверки;

7) срок проведения проверки;

8) основания проведения проверки, в том числе нормативные правовые акты Республики Казахстан, обязательные требования которых подлежат проверке;

9) период проведения проверки;

10) права и обязанности субъекта контроля, предусмотренные пунктами 15 и 16 настоящей статьи;

11) подпись руководителя субъекта контроля либо его уполномоченного лица о получении или отказе в получении акта;

12) подпись лица, уполномоченного подписывать акты, и печать государственного органа.

3. Сроки проведения проверки устанавливаются с учетом объема предстоящих работ, а также поставленных задач и не должны превышать:

1) при проведении внеплановых проверок – пять рабочих дней и с продлением до пяти рабочих дней;

2) при проведении плановых проверок – десять рабочих дней и с продлением до десяти рабочих дней.

При необходимости проведения запроса в государственные органы, а также в связи со значительным объемом проверки срок проведения проверки может быть продлен только один раз руководителем уполномоченного органа в области защиты прав детей Республики Казахстан на сроки, предусмотренные частью первой настоящего пункта.

В случае продления сроков проверки уполномоченный орган в области защиты прав детей Республики Казахстан в обязательном порядке оформляет дополнительный акт о продлении срока проверки и уведомляет об этом субъект контроля за один рабочий день до продления проверки.

4. Проверки осуществляются в рабочее время субъекта контроля, установленное регламентом работы субъекта контроля.

5. По результатам проверки должностным лицом уполномоченного органа в области защиты прав детей Республики Казахстан составляется заключение о результатах проверки.

6. В заключении о результатах проверки указываются:

1) дата, время и место составления заключения;

2) наименование государственного органа;

3) дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка;

4) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица, проводившего проверку;

5) наименование субъекта контроля;

6) дата, место и период проведения проверки;

7) вид и предмет проверки;

8) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере;

9) требования об устранении выявленных нарушений с указанием срока исполнения требований и принятия мер в отношении лиц, допустивших нарушения;

10) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с заключением представителя субъекта контроля, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи;

11) подпись должностного лица, проводившего проверку.

7. К заключению о результатах проверки прилагаются копии документов, связанных с результатами проверки (при их наличии).

8. Первый экземпляр заключения о результатах проверки с копиями приложений вручается на бумажном носителе под роспись или в электронной форме субъекту контроля (руководителю либо его уполномоченному лицу) для ознакомления и принятия мер по устранению выявленных нарушений, второй экземпляр в электронной форме сдается в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, и его территориальные органы, третий экземпляр остается у уполномоченного органа в области защиты прав детей Республики Казахстан.

9. В случае наличия замечаний и (или) возражений по результатам проверки руководитель субъекта контроля излагает их в письменном виде.

Замечания и (или) возражения прилагаются к заключению о результатах проведения проверки, о чем делается соответствующая отметка.

В случае отказа от принятия заключения о результатах проверки составляется акт, который подписывается должностными лицами, осуществляющими проверку, и руководителем субъекта контроля либо его уполномоченным представителем.

Субъект контроля вправе отказаться от подписания акта, дав письменное объяснение о причине отказа.

10. Субъект контроля по нарушениям, указанным в заключении о результатах проверки, в срок не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения, предоставляет информацию о мерах, которые будут приняты по устранению выявленных нарушений, с указанием сроков, которые согласовываются с должностным лицом уполномоченного органа в области защиты прав детей Республики Казахстан.

Сроки исполнения заключения о результатах проверки определяются с учетом обстоятельств, оказывающих влияние на реальную возможность его исполнения, но не менее десяти календарных дней со дня вручения заключения.

По истечении срока устранения выявленных нарушений, указанных в заключении о результатах проверки, субъект контроля в течение срока, установленного в этом заключении, обязан предоставить в уполномоченный орган в области защиты прав детей Республики Казахстан информацию об устранении выявленных нарушений.

К предоставленной информации об устранении выявленных нарушений субъект контроля прилагает (при необходимости) материалы, доказывающие факт устранения нарушения.

В этом случае проведение внеплановой проверки не требуется.

В случае непредоставления субъектом контроля в установленный срок информации об исполнении заключения о результатах проверки уполномоченный орган в области защиты прав детей Республики Казахстан в течение двух рабочих дней направляет субъекту контроля запрос о необходимости предоставления информации об исполнении заключения.

В случае повторного непредоставления информации об исполнении заключения о результатах проверки уполномоченный орган в области защиты прав детей Республики Казахстан вправе назначить внеплановую проверку.

11. В случае отсутствия нарушений требований, установленных в статье 52-2 настоящего Закона, при проведении проверки в заключении о результатах проверки производится соответствующая запись.

12. Завершением срока проверки считается день вручения субъекту контроля заключения о результатах проверки не позднее срока окончания проверки, указанного в акте о назначении проверки или дополнительном акте о продлении срока проверки.

13. Запрещается проведение иных видов проверок, не установленных законами Республики Казахстан.

14. При проведении проверки должностные лица уполномоченного органа в области защиты прав детей Республики Казахстан не вправе:

1) проверять выполнение требований, не установленных в статье 52-2 настоящего Закона, а также если такие требования не относятся к компетенции уполномоченного органа в области защиты прав детей Республики Казахстан;

2) требовать предоставления документов, информации, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки;

3) разглашать и (или) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую коммерческую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

4) превышать установленные сроки проведения проверки;

5) проводить мероприятия, носящие затратный характер, в целях государственного контроля за счет субъектов контроля.

15. Субъекты контроля вправе:

1) не допускать к проверке должностных лиц уполномоченного органа в области защиты прав детей Республики Казахстан, прибывших для проведения проверки на объект, в случаях:

несоблюдения временных интервалов по отношению к предшествующей проверке при назначении плановой проверки;

превышения либо истечения сроков, указанных в акте о назначении сроков проверки (дополнительном акте о продлении срока при наличии),

не соответствующих срокам, установленным настоящей статьей;

поручения проведения проверки лицам, не имеющим на то соответствующих полномочий;

продления сроков проверки свыше срока, установленного настоящей статьей;

отсутствия акта о назначении проверки, служебного удостоверения (идентификационной карты);

2) не представлять сведения, если они не относятся к предмету проводимой проверки;

3) обжаловать заключение о результатах проверки уполномоченного органа в области защиты прав детей Республики Казахстан в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

4) фиксировать процесс осуществления проверки, а также отдельные действия должностного лица уполномоченного органа в области защиты прав детей Республики Казахстан, проводимые им в рамках проверки, с помощью средств аудио- и видеотехники, не создавая препятствий деятельности должностного лица, а также с его уведомления.

16. Субъекты контроля обязаны:

1) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц уполномоченного органа в области защиты прав детей Республики Казахстан на территорию и в помещения проверяемого объекта;

2) явиться по вызову должностных лиц уполномоченного органа в области защиты прав детей Республики Казахстан;

3) предоставить информацию по запросу уполномоченного органа в области защиты прав детей Республики Казахстан;

4) с соблюдением требований по охране коммерческой, налоговой либо иной тайны представлять должностным лицам уполномоченного органа в области защиты прав детей Республики Казахстан документы (сведения)

на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к заключению о результатах проверки, а также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с задачами и предметом проверки;

5) сделать отметку о получении заключения о результатах проверки в день ее окончания;

6) не допускать внесения изменений и дополнений в проверяемые документы в период осуществления проверки, если иное не предусмотрено настоящим Законом либо иными законами Республики Казахстан;

7) в случае получения акта о назначении проверки обеспечить пребывание руководителя субъекта контроля либо его замещающего лица на месте нахождения объекта контроля в назначенные сроки проверки.

17. Субъекты контроля вправе обжаловать решения, действия (бездействие) уполномоченного органа в области защиты прав детей Республики Казахстан и его должностных лиц в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.».

6. В Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах»:

часть вторую пункта 1 статьи 86 изложить в следующей редакции:

«Общество вправе преобразоваться в некоммерческую организацию в форме высшей научной организации в соответствии с Законом Республики Казахстан «О науке и технологической политике», в автономную организацию образования в соответствии с Законом Республики Казахстан «О статусе «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд», а также в автономный кластерный фонд в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об инновационном кластере

«Парк инновационных технологий».».

7. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»:

часть вторую пункта 3 статьи 37 изложить в следующей редакции:

«Реализация постдокторских программ осуществляется за счет средств физических и (или) юридических лиц, в том числе за счет грантового финансирования научных, научно-технических проектов и программ, в организациях высшего и (или) послевузовского образования и научных организациях, имеющих научные школы и выполняющих научные исследования по направлениям подготовки кадров.».

8. В Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «Об обязательном социальном медицинском страховании»:

1) в статье 14:

в пункте 2:

подпункт 3) дополнить словами «, за исключением лиц, указанных в подпункте 3-1) настоящего пункта»;

дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и являющиеся исполнителями в соответствии с Социальным кодексом Республики Казахстан;»;

дополнить пунктом 4-3 следующего содержания:

«4-3. Удержание и перечисление взносов за индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим

с использованием специального мобильного приложения и являющихся исполнителями, осуществляются оператором интернет-платформы, определенным Социальным кодексом Республики Казахстан.»;

2) в пункте 1 статьи 17:

подпункт 1) после слов «взносов от плательщиков» дополнить словами «, оператора интернет-платформы, определенного Социальным кодексом Республики Казахстан,»;

подпункт 2-1) после слов «единого платежа» дополнить словами «, оператору интернет-платформы, определенному Социальным кодексом Республики Казахстан,»;

3) в статье 28:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Взносы индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, с 1 января 2020 года устанавливаются в размере пяти процентов от объекта исчисления взносов, если иное не установлено

частью второй настоящего пункта.

Взносы лиц, указанных в подпункте 3-1) пункта 2 статьи 14 настоящего Закона, определяются по их выбору в размере одного процента от объекта исчисления взносов или в размере, определенном частью первой настоящего пункта.»;

в пункте 5:

часть вторую дополнить словами «, если иное не установлено частью третьей настоящего пункта»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Объектом исчисления взносов лиц, указанных в подпункте 3-1) пункта 2 статьи 14 настоящего Закона, являются их доходы, исчисленные в соответствии со статьей 29 настоящего Закона и полученные за оказанные услуги или выполненные работы с использованием интернет-платформ в соответствии со статьей 102 Социального кодекса Республики Казахстан.»;

4) в статье 29:

дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:

«2-2. Доходами лиц, указанных в подпункте 3-1) пункта 2 статьи 14 настоящего Закона, являются их доходы, полученные за оказанные услуги или выполненные работы с использованием интернет-платформ в соответствии

со статьей 102 Социального кодекса Республики Казахстан.

В случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 686-2 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), уплата взносов в фонд осуществляется с каждого объекта исчисления.»;

часть вторую пункта 4 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«доходы лиц, указанных в подпункте 3-1) пункта 2 статьи 14 настоящего Закона.»;

5) статью 30 дополнить пунктом 3-3 следующего содержания:

«3-3. Исчисление и уплата взносов лиц, указанных в подпункте 3-1) пункта 2 статьи 14 настоящего Закона, осуществляются в порядке и сроки, которые установлены пунктом 3 статьи 686-3 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и пунктом 4 статьи 102-1 Социального кодекса Республики Казахстан.»;

6) пункт 8 статьи 31 после слов «индивидуальные предприниматели,» дополнить словами «лица, указанные в подпункте 3-1) пункта 2 статьи 14 настоящего Закона,».

9. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года «О техническом регулировании»:

абзац второй пункта 2 статьи 3 дополнить словами «, продукции с научным содержанием мелкосерийного и опытно-промышленного производства».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением пункта 5 статьи 1, который вводится в действие после дня введения в действие подпункта 6) пункта 10 статьи 1 Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей».

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 1 июля 2024 года

№ 104-VІIІ ЗРК