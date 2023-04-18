Замакима района в Шымкенте подозревают в получении взятки в 60 млн тенге

Заместителя районного акима в городе Шымкенте задержали по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Шымкенту Даурен Ергарин в своем аккаунте в Facebook сообщил о досудебном расследовании в отношении заместителя акима городского района и главного специалиста акимата.

«Они подозреваются в получении в группе лиц по предварительному сговору взятки в размере 60 млн тенге от предпринимателя за покровительство при исполнении договора государственных закупов по благоустройству мегаполиса», – уточнил Ергарин.

С санкции суда замакима арестовали на 2 месяца.

Досудебное расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит.