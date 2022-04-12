Жертва финансовой пирамиды Mudarabah Capital подожгла себя в знак протеста у здания Министерства внутренних дел РК в Нур-Султане. При этом женщина утверждает, что решилась на столь отчаянный шаг якобы по вине заместителя начальника Департамента полиции города Алматы Рустама Абдрахманова. Замглавы ДП Алматы прокомментировал инцидент и обвинения в свой адрес, сообщает Kazpravda.kz.

11 апреля 2022 года вкладчик Багила Досмаилова подожгла себя в знак протеста перед зданием МВД РК в городе Нур-Султан. Видео получило широкий общественный резонанс.

Досмаилова признана потерпевшей по уголовному делу и является жертвой финансовой пирамиды Mudarabah Capital, пишет Абдрахманов на своей странице в Facebook.

«10 апреля 2022 года Досмаилова у себя на странице в Instagram опубликовала пост с просьбой винить в её смерти меня, объясняя это тем, что я тороплюсь с «закрытием уголовного дела».

Сообщаю, что по указанному уголовному делу подозреваемыми признаны 14 человек, двое из которых объявлены в международный розыск с санкцией «содержание под стражей».

Кроме того, шесть подозреваемых взяты под стражу, в отношении троих следственным судом санкционирована мера пресечения «залог», еще двое находятся под «домашним арестом», один – под подпиской о невыезде.

В настоящее время в орбиту уголовного процесса вовлечены 14 человек, их преступные деяния квалифицированы (предъявлено обвинение) по части 3 статьи 217 УК РК (создание и руководство финансовой пирамидой)», – обозначил замначальника ДП Алматы.

Уголовное дело в ближайшее время, как участники процесса завершат ознакомление с материалами, будет направлено в суд, подчеркнул он.

«Вместе с тем, отмечу, что вопросы возмещения материального ущерба будут рассмотрены судом.

От себя хотелось бы пожелать ей скорейшего выздоровления и восстановления сил. Каждый человек, попавший в сложную жизненную ситуацию, подвержен эмоциональным переживаниям и срывам», – написал Абдрахманов.