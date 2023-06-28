Замки на горе

Зубчатые стены зам­ков, башни, откидные мостики и ворота – все это привлекает внимание не только детей, но и взрослых. Необычная инсталляция расположена на крутом склоне в старом микрорайоне «Подгорье», где и стоит дом Файзулиных.

– Когда я купил это ­жилье, здесь была свалка, – вспоминает Анвар. – Пришлось нанимать грузовик и вывозить тонны мусора. Навел порядок и решил укрепить склон, засадив его соснами, можжевельником, обложив валунами. Новый пейзаж навеял образы средневековых крепостей, и я начал строить первый замок.

Фантазии отца поддержал сын Руслан. Он в тот момент зачитывался романами Вальтера Скотта. Со временем к строительству замков на горе подключились другие родственники. Одни нес­ли обломки кирпичей, другие – изображения рыцарских гербов.

За 20 лет на склоне горы возникло несколько ярусов крепостных стен. Останавливаться архитекторы Файзулины не собираются – хотят доб­раться до самой вершины, куда уже проложили лестницу…