Замки на горе Статьи 28 июня 2023 г. 1:30 412 Андрей Кратенко Миниатюрные средневековые крепости возводят в Петропавловске на месте бывшей свалки Анвар Файзулин и его сын Руслан. фото автора Зубчатые стены замков, башни, откидные мостики и ворота – все это привлекает внимание не только детей, но и взрослых. Необычная инсталляция расположена на крутом склоне в старом микрорайоне «Подгорье», где и стоит дом Файзулиных. – Когда я купил это жилье, здесь была свалка, – вспоминает Анвар. – Пришлось нанимать грузовик и вывозить тонны мусора. Навел порядок и решил укрепить склон, засадив его соснами, можжевельником, обложив валунами. Новый пейзаж навеял образы средневековых крепостей, и я начал строить первый замок. Фантазии отца поддержал сын Руслан. Он в тот момент зачитывался романами Вальтера Скотта. Со временем к строительству замков на горе подключились другие родственники. Одни несли обломки кирпичей, другие – изображения рыцарских гербов. За 20 лет на склоне горы возникло несколько ярусов крепостных стен. Останавливаться архитекторы Файзулины не собираются – хотят добраться до самой вершины, куда уже проложили лестницу… #Петропавловск #достопримечательность #Файзулины #крепость #замки