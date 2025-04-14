Заморозки ожидают в Казахстане

Погода
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Дана Аменова
корреспондент

Синоптики «Казгидромета» представили прогноз погоды на ближайшие дни, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

С прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды, прогнозируются дождь, гроза, возможен град, ночью на северо-западе, севере, востоке, в центре, горных районах страны осадки (дождь, снег).

Сильные осадки (дождь, снег) прогнозируются 15 апреля ночью в Акмолинской области, ночью 15, днем 16 апреля в ВКО ночью 15, сутки 16 апреля в области Абай, 16 апреля в Карагандинской, Алматинской областях и в области Жетісу. По республике ожидается туман.

Ночью 15-17 апреля в Западно-Казахстанской, 15-16 апреля в Атырауской, Акмолинской, 15-17 апреля в Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях и в области Абай, 16 апреля в Павлодарской областях, 16-17 апреля в области Улытау и Карагандинской области, 15 и 17 апреля в Восточно-Казахстанской области прогнозируются заморозки 1-5 градусов. 

Температурный фон днем:

На западе страны повышение от 15-20 до 17-23 тепла.

На юго-западе основной фон 15-25 тепла.

На северо-западе повышение от 8-16 до 12-20 тепла, 17 апреля на севере региона понижение до 5-10 тепла.

На севере понижение от 7-15 до 0-10 тепла.

В центре повышение от 10-18 до 13-21 тепла

На востоке повышение от 9-18 до 10-20 тепла.

На юге повышение от 15-23 до 17-25 тепла.

На юго-востоке понижение от 17-23 до 13-20 тепла.

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