Заморозки придут на юг Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Северо-западный антициклон, смещаясь через территорию Казахстана, сохранит погоду преимущественно без осадков. И если северные регионы уже готовы к холодам, то жителей южных областей только ожидает ощутимое понижение температуры воздуха.

Подпитываемый холодными северными потоками, антициклон принесет первые заморозки в ночные часы в Жамбылской и Алматинской областях, а также в области Жетісу. Ожидается, что столбики термометров зафиксируют отрицательные температуры не только на поверхности почвы, но и в воздухе.