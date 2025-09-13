Сначала над водной гладью издали были заметны характерные рога. А вскоре стало ясно, что в озере действительно дикий олень. Как и почему он оказался в воде – неизвестно.

На помощь животному оперативно выдвинулись оповещенные спасатели – сотрудники спасательного под­разделения № 7 курортной зоны Бурабай и работники Нацпарка. Несмотря на то что олени, оказывается, умеют хорошо плавать и способны преодолевать большие расстояния в воде, специалисты сопроводили животное, чтобы не допустить его переохлаждения или случайного выхода на оживленные участки берега.

На моторной лодке спасатели на расстоянии сопровождали животное. Выйдя на сушу, олень отряхнулся, отдышался и скрылся в лесу.

– Для нас каждая жизнь важна! – отметили спасатели.

Все закончилось благополучно. Животное совсем не пострадало, а отдыхающие стали свидетелями редкой, но весьма вдохновляющей сцены – настоящего единения человека и природы.