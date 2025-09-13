Заплыв с телохранителями Природа и мы 13 сентября 2025 г. 0:00 113 Раушан Утеулина собственный корреспондент по Акмолинской области На днях отдыхающие в национальном парке «Бурабай» стали свидетелями необычного зрелища. Прямо посреди озера Боровое они увидели плывущего дикого оленя. фото-скриншот с видео пресс-службы ЧС по Акмолинской области Сначала над водной гладью издали были заметны характерные рога. А вскоре стало ясно, что в озере действительно дикий олень. Как и почему он оказался в воде – неизвестно. На помощь животному оперативно выдвинулись оповещенные спасатели – сотрудники спасательного подразделения № 7 курортной зоны Бурабай и работники Нацпарка. Несмотря на то что олени, оказывается, умеют хорошо плавать и способны преодолевать большие расстояния в воде, специалисты сопроводили животное, чтобы не допустить его переохлаждения или случайного выхода на оживленные участки берега. На моторной лодке спасатели на расстоянии сопровождали животное. Выйдя на сушу, олень отряхнулся, отдышался и скрылся в лесу. – Для нас каждая жизнь важна! – отметили спасатели. Все закончилось благополучно. Животное совсем не пострадало, а отдыхающие стали свидетелями редкой, но весьма вдохновляющей сцены – настоящего единения человека и природы. #спасатели #Боровое #Бурабай #олень