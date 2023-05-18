Запретят ли кредиты на тои и свадьбы – ответ АРРФР

Экономика, Общество
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

В агентстве пояснили, что не имеют права вмешиваться в работу банков.

Фото: wedding.4banket.ru

Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов, отвечая в Сенате на вопросы журналистов о том, возможно ли в стране запретить выдачу кредитов на тои и свадьбы, отметил, что это будет вмешательством в деятельность банков, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«На мой взгляд, это уже вмешательство во внутреннюю деятельность банка. Здесь мы не можем запрещать выдавать какие-то виды кредитов. В настоящее время рассматриваем законодательные нормы в части того, чтобы запретить банкам и микрофинансовым организациям выдавать кредиты в случае, если у этого заемщика есть уже просроченные займы. Мы можем воздействовать только таким образом - ограничивая увеличение долговой нагрузки для физических лиц, испытывающих в данный момент временные финансовые сложности. Но ограничивать конкретные виды кредитования по закону мы не вправе. Это внутренняя политика банка, и мы не можем туда вмешиваться», - сказал он.

Между тем, журналисты попросили уточнить, возможно ли в таком случае ограничение размеров кредитов на увеселительные мероприятия и торжества.

«Это вмешательство во внутреннюю политику банка. Поэтому я думаю, что мы здесь будем действовать именно с точки зрения того, что будем ограничивать кредитование тех лиц, у которых есть временные финансовые сложности», - ответил Олжас Кизатов.

#кредит #банки #комментарий #АРРФР #свадьба #торжество

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