Электронную платформу закупок запустили в рамках Нацпроекта МЭКС

Правительство
86

Под председательством вице-премьера РК Каната Бозумбаева прошло заседание Проектного офиса по реализации Нацпроекта «Модернизация коммунального и энергетического секторов»,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства 

Фото: пресс-служба правительства

С ноября запущена электронная платформа закупок meks.zakup.sk.kz. На ней зарегистрированы все коммунальные предприятия, участвующие в Нацпроекте. 26 предприятий уже подали заявки по 174 проектам на сумму около полтриллиона тенге. 

Определены потребности в товарах на 2026 год, 680 потенциальных ЕРС-подрядчиков и 172 отечественных производителя, готовых обеспечить поставки для реализации Нацпроекта. На заседании также рассмотрены меры жилищной поддержки малообеспеченных граждан. В этом году 9,6 тыс. семей получили компенсации части расходов на коммунальные услуги.

Канат Бозумбаев поручил упростить механизм предоставления помощи и усилить информирование населения о действующих мерах господдержки.

#Правительство

