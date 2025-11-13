Под председательством вице-премьера РК Каната Бозумбаева прошло заседание Проектного офиса по реализации Нацпроекта «Модернизация коммунального и энергетического секторов», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

С ноября запущена электронная платформа закупок meks.zakup.sk.kz. На ней зарегистрированы все коммунальные предприятия, участвующие в Нацпроекте. 26 предприятий уже подали заявки по 174 проектам на сумму около полтриллиона тенге.

Определены потребности в товарах на 2026 год, 680 потенциальных ЕРС-подрядчиков и 172 отечественных производителя, готовых обеспечить поставки для реализации Нацпроекта. На заседании также рассмотрены меры жилищной поддержки малообеспеченных граждан. В этом году 9,6 тыс. семей получили компенсации части расходов на коммунальные услуги.

Канат Бозумбаев поручил упростить механизм предоставления помощи и усилить информирование населения о действующих мерах господдержки.