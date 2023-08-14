Зарплата воспитателей детсадов вырастет еще на 30%

В Казахстане заработная плата воспитателей детских садов повысится еще на 30%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

По поручению главы государства с января 2020 по январь 2023 года заработная плата воспитателей детсадов ежегодно повышалась на 25%. С 1 сентября 2023 года она вырастет еще на 30%. Таким образом, зарплата более 97 тысяч педагогов увеличится в 2,5 раза.

«Министерство просвещения ведет системную работу по усилению кадрового потенциала системы дошкольного образования. Принята Концепция развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования на 2023-2029 годы. Разработаны 24 образовательные программы курсов повышения квалификации для педагогов дошкольных организаций. При методических кабинетах созданы мобильные группы для оказания методической помощи педагогам дошкольного воспитания и обучения», – отметила директор департамента дошкольного образования Минпросвещения Наталья Жумадильдаева.

Подготовка кадров по направлению и специальности «Дошкольное воспитание и обучение» ведется в 39 вузах и 119 колледжах.

Колледжи совместно с детсадами разрабатывают образовательные программы на основе профстандарта «Педагог» с учетом региональных особенностей и самостоятельно обновляют учебные программы и планы.

Пересмотрены квалификационные требования для педколледжей.

Всего в текущем году курсы повышения квалификации пройдут более 20 тысяч педагогов дошкольного образования.