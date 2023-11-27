Заседание Казахстанско-китайского комитета по сотрудничеству прошло в Астане

В Астане под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра и заместителя премьера государственного совета КНР Дин Сюэсяна состоялось 11-е заседание Казахстанско-китайского комитета по сотрудничеству, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Фото: primeminister.kz

В преддверии мероприятия сопредседатели комитета провели двустороннюю встречу, в ходе которой подробно обсудили актуальные вопросы межправительственного взаимодействия в различных направлениях и отраслях.

В рамках заседания комитета с участием первых руководителей центральных госорганов двух стран рассмотрены рабочие вопросы в сферах торговли, таможенного регулирования, энергетики, транспорта и логистики, науки, культуры, охраны окружающей среды, водохозяйственной деятельности и др. Кроме того, намечены конкретные шаги по дальнейшему развитию сотрудничества в обозначенных направлениях.

«Уверен, что итоги сегодняшнего заседания придадут новый импульс укреплению межгосударственных отношений. За прошедшие 2 года все подкомитеты реализовали договоренности в рамках своих направлений и наметили новые ориентиры для дальнейшего взаимодействия», – сказал первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр.

Со своей стороны заместитель премьера государственного совета КНР Дин Сюэсян выразил поддержку инициативам казахстанской стороны и обозначил готовность КНР активно работать для реализации ранее достигнутых и новых договоренностей.

«Наши отношения достигли уровня всестороннего стратегического партнерства. В этом году успешно прошли два визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китай. Состоялись очень содержательные встречи лидеров двух государств. Наша задача – реализовать все достигнутые договоренности», – сказал заместитель премьера государственного совета КНР Дин Сюэсян.

По итогам заседания стороны подписали итоговый протокол и договорились провести 12-е заседание Казахстанско-китайского комитета по сотрудничеству в 2025 году на территории Китая.

В присутствии Романа Скляра и Дин Сюэсяна подписаны Межправительственное соглашение о взаимном учреждении культурных центров, а также рабочий протокол министерства сельского хозяйства РК и главного таможенного управления КНР по согласованию фитосанитарных требований к экспортным партиям свежих косточковых культур из Казахстана.