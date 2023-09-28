Заседание комиссии по присуждению госпремий прошло в Акорде

Фото: akorda.kz

В Акорде под председательством государственного советника РК Ерлана Карина состоялось заключительное заседание комиссии по присуждению государственных премий Республики Казахстан 2023 года в области науки и техники имени аль-Фараби и гуманитарных наук имени А. Байтурсынулы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz.

Всего на соискание государственных премий было выдвинуто 13 работ. После предварительного отбора на второй этап прошли 8 работ.

По итогам рассмотрения работ и заслушивания результатов государственной научно-технической экспертизы комиссия выработала соответствующие рекомендации.

Отмечается, что указанные премии являются высшим признанием заслуг деятелей науки и техники и присуждаются за научные открытия, монографии и научные работы, открывшие новые области знаний и/или новое направление в одной области знаний, разработку и организацию производства новых видов техники, материалов и технологий, а также результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности, обеспечивающие решение приоритетных социально-экономических задач и рост конкурентоспособности страны.