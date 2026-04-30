Затонувший корабль XVI века исследуют у берегов Раматюэля

Айман Аманжолова
корреспондент

Pатонувшее судно Camarat 4, которое пролежало на дне 500 лет, стало объектом первой исключительной исследовательской миссии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Евроньюз

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

На глубине 2500 метров под Средиземным морем, у побережья Раматюэль, лежит Camarat 4 - самое глубоководное затонувшее судно, когда-либо обнаруженное во французских водах. Этот корабль XVI века был обнаружен в 2025 году во время армейской операции по контролю морского дна.

Операция Calliope 26, проводимая совместно подразделением французских ВМС Cephismer и Департаментом подводных археологических исследований (Drassm) Министерства культуры Франции, позволила сделать это исключительное открытие на большей глубине. Специалисты обнаружили предметы, которые были погребены под водой более 500 лет.

Точное местонахождение корабля держится в секрете, чтобы защитить объект и избежать риска разграбления судна.

«Координаты не могут быть переданы из-за чувствительности объектов, обнаруженных на морском дне, хотя мы знаем, что мало кто сможет туда добраться», - объясняет офицер Ромен, отвечающий за операции Cephismer.

Чтобы достичь этой исключительной глубины, команда использовала океанский буксир, специально оборудованный ROV (дистанционно управляемым подводным аппаратом), способным опускаться на глубину до 4 000 метров. Подводный робот, соединенный с кораблем кабелем, оснащен несколькими камерами и шарнирными "руками", позволяющими ему манипулировать объектами с высокой точностью.

Первые снимки продемонстрировали структуру судна, пушку, но прежде всего сотни кувшинов, тарелок и керамики, богато украшенной цветочными мотивами, крестами и рыбами в ярких цветах.

Несколько кувшинов и тарелок были извлечены для анализа. Эти предметы, одни из самых глубоководных, когда-либо извлеченных из затонувшего корабля во Франции, будут использованы для проверки новых протоколов консервации. Почти треть керамических изделий, найденных при подводных раскопках, разбивается после того, как их поднимают на поверхность, и ученые до сих пор не до конца понимают причины этого.

В ноябре в Морском музее в Тулоне планируется организовать временную выставку, чтобы представить широкой публике первые результаты работы.

Затонувшее судно останется на дне моря, чтобы соответствовать моделям консервации, рекомендованным ЮНЕСКО.

#море #корабль #изучение

