Завершается долгострой

Оба учебных заведения построены более полувека назад и давно нуждаются в обновлении материально-технической базы: замене кровли, окон, дверей, проведении внутренних и внешних отделочных работ, благо­устройстве территории.

В 2024 году заказчик проектов – Талгарский районный отдел образования подал судебный иск о расторжении договора с подрядной компанией, а также о взыскании с нее неустойки за каждый день просрочки. В итоге специализированный межрайонный экономический суд Алматинской области признал ТОО «Sheberbuild» недобросовестным участником процедуры госзакупок, оштрафовав компанию на 16,6 млн тенге.

Проблемные объекты неоднократно посещали в ходе инспекционных рейдов представители областного и районного акиматов, прокуратуры, политических партий и общественных объединений. Каждый раз конт­ролеры подвергали острой критике текущее состояние школ.

Тем временем детям приходилось ездить на уроки в соседние села, а в Нуринском сельском округе, где насчитывается свыше тысячи школьников, местные власти приспособили под учебный процесс альтернативные помещения: Дом культуры, опорный пункт полиции и даже магазин. Непопулярная мера вызвала самые жесткие нарекания со стороны сельчан.

Наконец в июне прошлого года долгострой в Нуре передали РГП «Еңбек-Өскемен». По информации представителей подрядной организации, сейчас готовность объекта составляет около 90%, к 1 сентября школа должна принять учащихся. Аналогичные планы имеются и по объекту в Бельбулаке, где, впрочем, строительство продолжает вести ТОО «Sheberbuild».

Еще одно учебное заведение, которое намечено отремонтировать к осени, – школа № 2 им. С. Сейфуллина в Талгаре. Это старейший в области очаг знаний, построенный в далеком 1934 году. Школа рассчитана на 1 250 мест, но фактически в ней обучаются 2 300 детей. Высокая нагрузка, а также изношенность основных фондов учреждения послужили поводом для проведения масштабной модернизации, на что из республиканского бюджета выделено 2 млрд тенге.

Ремонт, начавшийся в июне прошлого года, выполнен на 86%. Приведены в порядок учебные классы, установлены современная мебель и оборудование, обновлены кровля и инженерные сети. Основной объем работ завершен, осталась наружная отделка.

К слову, представители подрядных организаций, того же ТОО «Sheberbuild», регулярно жалуются на несвоевременное выделение бюджетных средств, из-за чего, мол, срывается график строительных работ. Однако, по оценкам участников мониторинговых групп, осущест­вляющих рейды по проблемным объектам, основная причина долгостроя – халатность и безответственность руководителей строительных компаний. Зачастую в таких ТОО слабая производственная база, не хватает техники, а также финансовых и кадровых ресурсов.

Другой немаловажный фактор – отсутствие должного контроля со стороны курирующих эту сферу госорганов, а также взаимодействия между местными властями и подрядными организациями.