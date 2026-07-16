Генеральным подрядчиком выступает ТОО «Сангаз». По словам директора компании Арнура Токтарова, при строительстве одноэтажного жилья используются отечественные материалы, в частности, качественные газо­блоки, обеспечивающие высокую теплоизоляцию.

– Отапливаться дома будут твердым топливом. В каждой квартире устанавливается автономная печь, монтируется внут­ренняя сеть с современными алюминиевыми радиаторами, – сообщил руководитель строи­тельной организации.

Площадь каждой из 60 квартир составляет около 70 кв. м. Жилье сдается в чистовой отделке. Предусмотрены центральный водопровод, канализация и ванные комнаты.

Жители райцентра положительно оценивают происходящие изменения. По мнению местного старожила Аблая Танатарова, за последние годы условия жизни в Саркане заметно улучшились.

– Мы видим, как строится новый жилой массив, подводится инфраструктура. Для молодых семей и тех, кто годами ждал своей очереди, это реальный шанс обрести собственное жилье, – подчеркнул он.

Динамика в строительном секторе района фиксируется не первый год. Так, по итогам 2025-го плановые показатели по вводу жилья здесь были перевыполнены, очередники получили 120 квартир, а также 68 индивидуальных жилых домов. Нынче темпы не снижаются.

В целом в области Жетысу квартирный вопрос остается в числе приоритетных направлений работы местных исполнительных органов. В период с 2023 по 2025 год жилищные условия здесь смогли улучшить 10 833 семьи. Для обеспечения граждан жильем используются различные механизмы: распределение арендных и кредитных квартир, выкуп готового жилья для социально уязвимых категорий, переселение из аварийного фонда, а также региональные программы «Жетысу жастары» и «Маман».

В планах на 2026 год у руководства области – выдать ключи еще 3 005 семьям. При этом потребность в жилье по региону остается высокой: на сегодня в официальной очереди в Талдыкоргане и районах зарегистрировано 43 700 человек.