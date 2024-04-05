Завершился рабочий визит президента Казахстана в Узбекистан

В аэропорту города Ургенча Главу государства Касым-Жомарта Токаева проводил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Как сообщалось ранее, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в пятницу прибыл в Узбекистан с рабочим визитом.

В программу визита вошли неформальная встреча лидеров двух стран, а также совместное посещение предприятий и культурных объектов Хивы.

Лидер Казахстана считает, что казахско-узбекский тандем – это жизненная необходимость, и только вместе и сообща можно обеспечить устойчивое развитие наших стран. В этой связи глава государства поддержал принятие Программы стратегического партнерства и союзничества между Казахстаном и Узбекистаном до 2034 года.

Также главы двух стран приветствовали инициативы создания совместного предприятия между железнодорожными администрациями Казахстана и Узбекистана, предоставления на взаимовыгодной основе грузовых терминалов на казахско-китайской границе и в Узбекистане для организации грузоперевозок по маршруту Китай-Казахстан-Узбекистан.