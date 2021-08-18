Завершить вакцинацию учителей к 25 августа поручил Мамин

Фото: primeminister.kz
На заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
Министр здравоохранения Алексей Цой доложил о том, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане в целом стабилизируется. Индекс репродуктивности вируса составляет 0,97, занятость инфекционных коек — 53%, реанимационных — 47%.
На сегодняшний день свыше 6,1 млн человек вакцинировано первым компонентом, более 4,8 млн человек — вторым компонентом. Хорошие темпы вакцинации достигнуты в городах Алматы, Шымкенте и Туркестанской области.
Глава Правительства поручил значительно усилить темпы вакцинации в Мангистауской, Атырауской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях.
Премьер-министр отметил необходимость в рамках подготовки к новому учебному году завершить вакцинацию учителей к 25 августа и усилить контроль за готовностью учебных заведений.
А. Мамин дал поручение продолжить контроль соблюдения населением ограничительных мер и повысить эффективность деятельности мониторинговых групп, расширить информационную работу о необходимости вакцинации.
Локдауны выходного дня в регионах, находящихся в «красной» зоне, будут сохранены. Продолжится работа по расширению числа участников проекта Ashyq. На сегодня зарегистрировано более 4 млн пользователей приложения, в проекте участвуют 111 тыс. субъектов бизнеса.