Завод по производству мультимедийных систем для автомобилей с интеграцией казахского языка открыли в Алматы

Фото: пресс-служба правительства РК

В Алматы открылся новый завод по производству мультимедийных систем для автомобилей с интеграцией казахского языка Kazakhstan Mobility Engineering. Предприятие работает по технологиям южнокорейского партнера Motrex Co Ltd, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Отмечается, что запуск нового производства отвечает целям, обозначенным в Послании главы государства «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм». Для полноценного раскрытия промышленного потенциала необходим системный подход, включая использование отечественного сырья и комплектующих. Рост автопрома становится одним из ключевых направлений промышленной политики Казахстана, поэтому важно совместно развивать локализацию и углубление производственных процессов. Запуск завода — это один из шагов к освоению высоких переделов и созданию смежных производств вокруг крупных промышленных объектов. Предприятие входит в состав компании «Астана Моторс».

«Мультимедийные системы – это высокоточное производство, требующее компетенций первоклассных специалистов в области цифровых технологий, в инженерном деле. Наша ключевая цель – создание цикла производства с высокой долей локализации. И мы будем максимально использовать отечественные сырье и комплектующие. Именно поэтому Kazakhstan Mobility Engineering имеет важное значение для страны», — отметил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на церемонии открытия завода.

В рамках поддержки отечественных производителей правительство реализует комплекс мер. В автомобилестроении в соответствии с поручением главы государства ведется работа по развитию кластерного производства, что будет способствовать устойчивому росту отрасли и повышению конкурентоспособности продукции на внешних рынках. Кроме того, в сельскохозяйственном машиностроении в текущем году было исключено субсидирование импортных аналогов, предусмотрен дифференцированный подход при субсидировании процентной ставки лизинга техники – для отечественной ниже. В секторе железнодорожного машиностроения запущен механизм доступного лизингового финансирования, благодаря чему в 2024 году производство увеличилось в 1,5 раза.

Завод Kazakhstan Mobility Engineering расположен в Индустриальной зоне Алматы. Предприятие станет частью крупного технопарка по производству автокомпонентов на площади 100 тыс. кв. м. Этот проект направлен на локализацию производства и поддержку казахстанского автопрома. На территории Индустриальной зоны Алматы планируется запустить также заводы по производству автомобильных сидений, резиновых и пластиковых изделий для автомобилей, логистический хаб. Техническая производственная мощность всего технопарка будет составлять порядка 100 тыс. комплектов в год. Ожидается, что на территории кластера будут работать более 90 специалистов, а штат сотрудников всего производственного комплекса составит порядка 400 чел.