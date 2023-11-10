Заявки на получение арендного жилья для работающей молодежи принимают в Астане

6 ноября в Астане стартовал прием заявок на получение арендного жилья без права выкупа для работающей молодежи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата

Фото: с сайта акимата Астаны

Об условиях участия в программе на брифинге в Службе коммуникаций столицы рассказал заместитель руководителя Управления жилья и жилищной инспекции Астаны Бейсен Усенов.

Прием заявок продолжится до 12 ноября 2023 года включительно. Заявки принимаются электронно на портале qatysu.zhilfond.kz.

По данным на 9 ноября, уже поступило 3370 заявок. В текущем году в условия Программы внесены следующие изменения:

1) увеличен возраст участников программы с 29 лет до 34 лет включительно;

2) сокращен срок предоставления арендного жилья с 5 до 3 лет (3 года согласно требованиям АО «Отбасы банк» по сроку депозита);

3) наличие постоянной регистрации не менее 3 последних лет в городе Астане (ранее было не менее 2 (двух) последних лет).;

4) отсутствие жилья на праве собственности на территории Республики Казахстан у заявителя и всех членов семьи, а также арендного жилья с правом выкупа в течение последних 5 лет (ранее требовалось за последние 2 года).

«Хотелось бы отметить, что программа началась в 2019 году в целях реализации поручения главы государства, данного на открытии Года молодежи. Программа разработана в целях оказания содействия молодежи в приобретении собственного жилья. Работающая молодежь, получившая арендное жилье, в течение срока аренды производит накопления на первоначальный взнос для последующего приобретения собственного жилья на рынке. По истечению срока аренды, освободившееся жилье предоставляется следующим претендентам», - сообщил спикер.

Общее количество квартир реализованных по программе с 2019 года составило 2 450, в которых проживают более 6 тысяч человек (16 тыс. человек подали заявки).