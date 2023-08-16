Земельный участок стоимостью 7 млрд тенге вернули государству в Алматы

Прокуратура Алматы выявила незаконно полученный земельный участок, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа города.

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Как рассказали в прокуратуре, в 2014 году при расширении границ Алматы часть земельных участков Алматинской области вошла в состав города.

Так ТОО «Международная ассоциация клубов» получило земельный участок площадью 30,9 га в Карасайском районе Алматинской области для ведения подсобного хозяйства. Однако товарищество так и не оплатило его кадастровую стоимость.

По иску прокуратуры решением специализированного межрайонного экономического суда Алматы участок возвращен государству. Решение суда не вступило в силу.

Ранее в Акмолинской области в собственность государства возвратили пастбище стоимостью 58 млн тенге и участок леса, не использовавшийся по целевому назначению с 2018 года.