Участок леса стоимостью 1,6 млрд тенге вернули государству в Акмолинской области

Участок с 2018 года не использовался по целевому назначению

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264 га лесного фонда возвращены государству в Акмолинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Участок лесного фонда общей площадью 264 га в Аккольском районе предоставили в долгосрочное лесопользование для оздоровительных, туристских и спортивных целей.

Однако с 2018 года земля не использовалась по целевому назначению, арендную плату за нее не платили, на участке не проводились противопожарные мероприятия, не было противопожарных планов.

В связи с этим уполномоченный орган обратился в суд по акту прокуратуры района.

«Решением специализированного межрайонного экономического суда Акмолинской области договор долгосрочного лесопользования расторгнут, участок общей стоимостью 1,6 млрд тенге возвращен в собственность государства», – заключили в ведомстве.