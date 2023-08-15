Пастбище стоимостью 58 млн тенге вернули государству в Акмолинской области

Пастбище площадью 8 тысяч га возвращено государству в Акмолинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Фото: Kazpravda.kz

В поле зрения прокуратуры Жаксынского района попали фермеры, не использовавшие сельскохозяйственные угодья.

По актам прокуратуры уполномоченным и местным исполнительным органами удалось вернуть государству пастбище площадью 8 тысяч га и кадастровой стоимостью более 58 млн тенге. Эта земля долгое время не использовалась по целевому назначению.

Кроме того, устранить нарушения должны еще 4 землепользователя с участками общей площадью 5 861 га. В противном случае угодья принудительно изымут.

Ранее в Акмолинской области в собственность государства возвратили участок леса, не использовавшийся по целевому назначению с 2018 года.