Землетрясение силой 3,5 балла произошло на Иссык-Куле

На территории Иссык-Кульской области 21 июня в 08:13 зарегистрировано землетрясение силой 3,5 балла, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабар.

«По данным Института сейсмологии НАН КР, очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана, в 23 км к юго-востоку от поселка Эчкили-Таш, в 30 км к юго-востоку от поселка Кен-Суу, в 100 км к юго-востоку от города Каракол», – говорится в сообщении.