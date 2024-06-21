Землетрясение силой 3,5 балла произошло на Иссык-Куле

В мире
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Дана Аменова
Корреспондент

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки

Фото: kabar.kg

На территории Иссык-Кульской области 21 июня в 08:13 зарегистрировано землетрясение силой 3,5 балла, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабар.

«По данным Института сейсмологии НАН КР, очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана, в 23 км к юго-востоку от поселка Эчкили-Таш, в 30 км к юго-востоку от поселка Кен-Суу, в 100 км к юго-востоку от города Каракол», –  говорится в сообщении.

В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения не ощущалась.

#землетрясение #Кыргызстан #баллы #Иссык-Куль #сила

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