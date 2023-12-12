Земли стоимостью свыше 1 млрд тенге вернули государству в Караганде

В Караганде выявили нарушения при предоставлении земель для коммерческих целей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области
Как сообщает прокуратура района имени Казыбек би Караганды, акимат города взамен ранее изъятых земельных участков предоставил без процедуры оценки 14 участков коммерческого назначения для строительства многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями. Тем самым госорган нарушил статью 62-1 Закона «О государственном имуществе».
«По протесту прокуратуры горакимат отменил постановление, и 14 земельных участков общей площадью 4 га и стоимостью 158 млн тенге возвращены в государственную собственность», — проинформировали в надзорном ведомстве.
Райпрокуратура также выявила неиспользуемые долгое время коммерческие земли. По закону, если участок, предназначенный для строительства, не используется по назначению, то его принудительно изымают.
«Один из крупных предпринимателей с 2018 года не предпринял меры по освоению предоставленных 6 коммерческих земель общей площадью 32 га и кадастровой стоимостью 1,1 млрд тенге. По акту надзора участки теперь в госсобственности», — поделились еще одним примером в надзорном органе.