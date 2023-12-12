Земли стоимостью свыше 1 млрд тенге вернули государству в Караганде

Общество, Другое
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Аменова Дана
Корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Караганде выявили нарушения при предоставлении земель для коммерческих целей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области

Фото: Kazpravda.kz

Как сообщает прокуратура района имени Казыбек би Караганды, акимат города взамен ранее изъятых земельных участков предоставил без процедуры оценки 14 участков коммерческого назначения для строительства многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями. Тем самым госорган нарушил статью 62-1 Закона «О государственном имуществе». 

«По протесту прокуратуры горакимат отменил постановление, и 14 земельных участков общей площадью 4 га и стоимостью 158 млн тенге возвращены в государственную собственность», — проинформировали в надзорном ведомстве.

Райпрокуратура также выявила неиспользуемые долгое время коммерческие земли. По закону, если участок, предназначенный для строительства, не используется по назначению, то его принудительно изымают. 

«Один из крупных предпринимателей с 2018 года не предпринял меры по освоению предоставленных 6 коммерческих земель общей площадью 32 га и кадастровой стоимостью 1,1 млрд тенге. По акту надзора участки теперь в госсобственности», — поделились еще одним примером в надзорном органе. 

 

#акимат #Карагандинская область #прокуратура #земельные участки

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