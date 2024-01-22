Жарайсың, Илья!

Спорт
9
Аскар Бейсенбаев

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Илью Мизерных с завоеванием первой в истории Казахстана золотой медали на зимних Олимпийских играх среди юношей.

фото olympic.kz

«Глава государства пожелал чемпиону новых побед и достижений, а также успехов другим отечественным спорт­сменам, участвующим в играх в Канвоне», – сообщил советник Президента – пресс-секретарь Берик Уали в Facebook.

Илья Мизерных стал победителем зимних юношеских Олимпийских игр Канвон-2024 (Южная Корея) по прыжкам на лыжах с трамплина.

После первого прыжка казахстанец занимал третье место. Однако во второй попытке он улучшил свой результат и завершил выступление первым, опередив соперников из Авст­рии – Никки Хамла и Польши – Лукаса Лукащука. Отметим, что ранее Казахстан не выигрывал «золото» на юношеских зимних Олимпийских играх.

– Это круто! Я всем желаю испытать это чувство, когда ты победил, когда победил Казахстан. Всех казахстанцев, кто поддерживал меня, благодарю: ваша поддержка мне очень помогла, – сказал Илья в своем видеообращении после победы.

Благодаря победе Мизерных Казахстан в первый день выступ­лений попал в топ-10 медального зачета. На тот момент наша команда делила шестое место со сборными Чехии и Словении, у которых в активе также было по одной золотой медали.

Лидером медального зачета являлась Франция – у нее оказалось две золотых, одна серебряная и одна бронзовые медали. Также в тройку входил Китай (одна золотая и две серебряные награды) и Германия (одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медали).

Напомним: в пятницу вечером в провинции Канвон состоялась торжественная церемония открытия IV зимней юношеской Олимпиады. Мероприятие прошло во вмещающем 8 тыс. человек Дворце спорта «Купол Ёнпон». К слову, на этой арене проходили церемонии открытия и закрытия зимних Азиатских игр 1999 года.

Участников поприветствовали Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Делегация Казахстана вышла на арену 57-й из 78 стран-участниц. Флаг страны пронесли конькобежка Кристина Шумекова и шорт-трекист Ерасыл Шынгысхан. На юношеской Олимпиаде выступит 41 отечественный атлет, которые будут защищать честь страны в девяти дисциплинах пяти видов спорта. Всего в соревнованиях примут участие 1 802 спорт­смена.

Первые старты наших соотечественников состоялись в субботу в биатлоне, прыжках с трамплина, шорт-треке и хоккее 3 × 3.

В смешанной одиночной эстафете в биатлоне Ильяс Хасенов и Алема Карабаева показали десятый результат. В соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1 500 метров Полина Омельчук стала шестой. А на следующий день она взяла «бронзу» на дистанции 1 000 метров.

Неплохо стартовала наша сборная по хоккею с шайбой. В первом матче Казахстан разгромил национальную команду Польши со счетом 18:8, а вчера утром казахстанцы с разницей в одну шайбу уступили сборной Австрии – 8:9.

#Спорт #победитель #юноши #Олимпийские игры #Канвон-2024 #Илья Мизерных #Полина Омельчук

Популярное

Все
Умер известный телеведущий Владимир Рерих
Сломавшую в горах ногу россиянку спасли близ Риддера
На четырех участках трасс ограничено движение транспорта
Фермеры получат дешевое дизтопливо во время весенне-полевых работ
Гражданка Узбекистана погибла в ДТП в Атырауской области
Итальянцы намерены выпускать макароны в Акмолинской области
Шорт-трекистка Полина Омельчук завоевала «бронзу» юношеской Олимпиады
Собаке с шестью лапами успешно удалили лишние конечности
Жозеп Боррель обвинил Израиль в создании ХАМАС
Уже на 10 участках автодорог ограничено движение
В Казахстане снижаются показатели иностранного охотничьего туризма
Более 80 человек погибли из-за снегопадов и морозов в США
В Афганистане пропал российский самолет
Барханная кошка попала в фотоловушку в Мангистау
Юные казахстанцы уступили в Канвоне по хоккею лидеру
Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах страны
На Млечном пути обнаружен загадочный объект
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Казахстанская Коко Шанель
Казахстанский скакун выиграл престижные соревнования в Дубае
Крещенские купания: где и когда в Астане можно окунуться в прорубь
Кондитерские изделия подорожали в РК на 12%
О «курах», «баронах» и «капусте»
Работать на земле дано не каждому
Автобус слетел в кювет в области Абай
В Дании - новый король
От развитого гражданского общества – к прогрессивной нации
В Казахстане может появиться самый большой стадион
Землетрясение в 3 балла произошло в области Жетысу
Керри покинет администрацию США
Ограничено движение автотранспорта в пяти областях
Анкалаев нокаутировал Уокера на турнире UFC
Граждан Таджикистана спасли на дороге в Акмолинской области
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
Спецоперация МВД и КНБ: Более 400 человек доставлены в полицию
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Алдар Косе и все-все-все
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана

Читайте также

Шорт-трекистка Полина Омельчук завоевала «бронзу» юношеской…
Первая ракетка мира покидает Мельбурн
Илья Мизерных завоевал историческое «золото» в Канвоне
Сенсация: Амир Омарханов обыграл первую ракетку AusOpen сре…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]