Жарайсың, Илья!

«Глава государства пожелал чемпиону новых побед и достижений, а также успехов другим отечественным спорт­сменам, участвующим в играх в Канвоне», – сообщил советник Президента – пресс-секретарь Берик Уали в Facebook.

Илья Мизерных стал победителем зимних юношеских Олимпийских игр Канвон-2024 (Южная Корея) по прыжкам на лыжах с трамплина.

После первого прыжка казахстанец занимал третье место. Однако во второй попытке он улучшил свой результат и завершил выступление первым, опередив соперников из Авст­рии – Никки Хамла и Польши – Лукаса Лукащука. Отметим, что ранее Казахстан не выигрывал «золото» на юношеских зимних Олимпийских играх.

– Это круто! Я всем желаю испытать это чувство, когда ты победил, когда победил Казахстан. Всех казахстанцев, кто поддерживал меня, благодарю: ваша поддержка мне очень помогла, – сказал Илья в своем видеообращении после победы.

Благодаря победе Мизерных Казахстан в первый день выступ­лений попал в топ-10 медального зачета. На тот момент наша команда делила шестое место со сборными Чехии и Словении, у которых в активе также было по одной золотой медали.

Лидером медального зачета являлась Франция – у нее оказалось две золотых, одна серебряная и одна бронзовые медали. Также в тройку входил Китай (одна золотая и две серебряные награды) и Германия (одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медали).

Напомним: в пятницу вечером в провинции Канвон состоялась торжественная церемония открытия IV зимней юношеской Олимпиады. Мероприятие прошло во вмещающем 8 тыс. человек Дворце спорта «Купол Ёнпон». К слову, на этой арене проходили церемонии открытия и закрытия зимних Азиатских игр 1999 года.

Участников поприветствовали Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Делегация Казахстана вышла на арену 57-й из 78 стран-участниц. Флаг страны пронесли конькобежка Кристина Шумекова и шорт-трекист Ерасыл Шынгысхан. На юношеской Олимпиаде выступит 41 отечественный атлет, которые будут защищать честь страны в девяти дисциплинах пяти видов спорта. Всего в соревнованиях примут участие 1 802 спорт­смена.

Первые старты наших соотечественников состоялись в субботу в биатлоне, прыжках с трамплина, шорт-треке и хоккее 3 × 3.

В смешанной одиночной эстафете в биатлоне Ильяс Хасенов и Алема Карабаева показали десятый результат. В соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1 500 метров Полина Омельчук стала шестой. А на следующий день она взяла «бронзу» на дистанции 1 000 метров.

Неплохо стартовала наша сборная по хоккею с шайбой. В первом матче Казахстан разгромил национальную команду Польши со счетом 18:8, а вчера утром казахстанцы с разницей в одну шайбу уступили сборной Австрии – 8:9.