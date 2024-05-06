Жаслан Мадиев возглавил Минцифры

Указы и распоряжения, Кадровые назначения
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом назначении Жаслана Мадиева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

"Назначить Мадиева Жаслана Хасеновича министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан", - говорится в официальном документе.

Жаслан Мадиев родился в 1983 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Колумбийский университет, Массачусетский технологический институт.

Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом управления по работе с международными финансовыми институтами департамента международных отношений АО «Альянс Банк».

В 2007-2018 годы работал в структурах компаний Фонд устойчивого развития «Казына», АО ФНБ «Самрук-Казына», «Kazyna Capital Management», АО «Банк развития Казахстана», АО «НК «Қазақстан темір жолы».

В 2019-2020 годы — вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

В 2020-2022 годы — заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

С января по сентябрь 2022 года был первым вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

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