Ждущим отопление астанчанам ответили в акимате

В Астане к отоплению начали подключать социальные объекты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

Фото: Kazpravda.kz

«Отопительный сезон в городе начинается тогда, когда на протяжении 5 дней устанавливается среднесуточная температура +10 градусов и ниже. В ближайшие дни похолодание не ожидается, погода плюсовая», – пояснили в местном исполнительном органе.

Вместе с тем в Астане по заявкам к отоплению подключают соцобъекты. На данный момент подключено 116 школ, детсадов и больниц.

Ранее в министерстве энергетики сообщили, в каких регионах Казахстана начался отопительный период.