Отопительный сезон начался в регионах Казахстана

В Астане из 240 соцобъектов подключено 86.

Фото: Kazpravda.kz

В ряде регионов Казахстана начался отопительный период. В первую очередь к отоплению подключают социальные объекты. сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство энергетики РК.

Так, на сегодня отопительный сезон стартовал в Астане, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской,

Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

В частности, в Астане из 240 соцобъектов подключено 86 или 35,8%.

В городе Риддер Восточно-Казахстанской области из 24 социальных объектов подключены 23 или 96%. Жилым домам подали горячее водоснабжение.

По городу Экибастуз Павлодарской области из 90 соцобъектов подключено 26 или 28,8%.

Завтра, 3 октября, ожидается подключение к отоплению в Алматинской области; 10 октября - в Улытауской области; 15 октября - в Алматы, Абайской области, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской областях.

В Шымкенте отопительный сезон планируется начать с 20 октября, в Туркестанской области - с 25 октября.