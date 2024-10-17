Железный человек: Мировой рекордсмен встретился с гвардейцами

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Военнослужащие регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии МВД РК встретились с известным спортсменом Тимуром Спатаевым

Фото: пресс-служба регионального командования “Оңтүстік" Нацгвардии МВД РК

Встреча с многократным рекордсменом по силовому экстриму была организована Управлением воспитательной и социально-правовой работы. В мероприятии, проходившем в воинской части 3660, приняли участие более 250 солдат.

Стаж Тимура Спатаева в спорте почти 30 лет. В ходе встречи он рассказал, что достиг больших высот только благодаря упорному труду. Обсудив важность физической и моральной подготовки солдат, он отметил роль патриотизма в становлении сильной личности. А также рассказал о путях достижения мечты и призвал воинов войск правопорядка к здоровому образу жизни.

Тимур Спатаев уже почти семь лет профессионально занимается силовым экстримом и устанавливает рекорды.

— Я люблю спорт. Моя цель — популяризировать занятия спортом среди молодежи, представляя нашу страну миру. Хочу привитьподрастающемупоколению патриотические чувства. Поэтому я постараюсь почаще встретиться со школьниками и солдатами. Пусть у нас молодежь будет сильной. Мы не должны забывать, что мы - потомки предков - батыров, - говорит рекордсмен.

Во время встречи обладатель мощной силы организовал соревнования среди военнослужащих, такие как подтягивание на перекладине, поднятие гири, удержание стального меча весом 25 кг одной рукой. Гвардейцам, показавшим хорошие результаты, гость подарил футболки с изображением бренда конкурса гигантов.

Лейтенанту Алие Абдигалиевой, продержавшей стальной меч более минуты, рекордсмен сделал из железного гвоздя сердечко и подарил ей на память. По окончании встречи солдаты сфотографировались с гостем. 

Отметим, что Тимур Спатаев в народе известен под прозвищем «Железный человек». Он мастер спорта международного класса по армрестлингу, чемпион Азии, обладатель нагрудного знака «Намыс» имени Бауыржана Момышұлы, призер чемпионата мира по мас-рестлингу. Кроме того, он является основателем национальной спортивной федерации «Толағай».

#казахстан #армия #Нацгвардия #силач

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