Женщина с ребенком погибли в ДТП в Жетысуской области

Двое погибли и четверо травмированы при опрокидывании автомобиля на трассе в Жетысуской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Скриншот с видео ДП Жетысуской области

ДТП произошло 24 апреля в Коксуском районе с участием машины Subaru Legacy. Водитель иномарки на 190 км автодороги Алматы – Усть-Каменогорск не справился с управлением и опрокинул автомобиль.

В дорожной аварии погибли женщина и ребенок. Еще четверых пострадавших с различными травмами доставили в ближайшую больницу. Среди госпитализированных трое несовершеннолетних.

На месте происшествия продолжают работать полицейские, которые разбираются в обстоятельствах ДТП.