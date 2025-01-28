Женщина закурила электронную сигарету на борту самолета

После чего в салоне сработала пожарная сигнализация

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По информации Taspanews.kz, инцидент произошел на борту лайнера, следовавшего по маршруту Алматы - Стамбул. Как стало известно, один из пассажиров закурила «одноразку» в туалете самолета.

Судя по кадрам видео, которое сняла другая пассажирка международного рейса, бортпроводники оперативно отреагировали на сигнал, постучались в дверь туалета, однако женщина не открывала им. Спустя некоторое время она всё-таки вышла, но своего нарушения не признала.

Напомним, что согласно правилам полета воздушным транспортом, курение любых видов сигарет, включая электронные, на борту самолета запрещено. Такое нарушение может повлечь за собой штраф или даже арест.