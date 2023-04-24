Женщину подозревают в убийстве сожителя в Кокшетау

Жительницу Акмолинской области подозревают в убийстве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Фото: instagram.com/police__astana/

19 апреля в управление полиции Кокшетау из скорой помощи сообщили о 45-летнем мужчине, скоропостижно скончавшемся по месту проживания.

«В ходе следственно-оперативных мероприятий по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений потерпевшему задержана сожительница погибшего.

Предварительно установлено, что в день трагедии гражданские супруги находились в квартире одни и между ними возникла ссора. Во время конфликта подозреваемая нанесла мужчине удары ножом в грудную клетку, от которых, по заключению судебно-медицинского эксперта, потерпевший скончался», – отметили в ДП области.

Полиция начала досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».