Житель СКО застал в подъезде незнакомцев, пытавшихся спрятать окровавленного мужчину без сознания

Полицейские поблагодарили жителя города Петропавловска за помощь в раскрытии тяжкого преступления, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Северо-Казахстанской области.

Фото: пресс-служба ДП СКО

Начальник управления полиции Петропавловска вручил благодарственное письмо горожанину, который своевременно выявил и помог раскрыть преступление.

В октябре прошлого года Евгений Ростовский открыл дверь подъезда по звонку домофона и тут же вышел из квартиры, чтобы проверить, кто звонил. Он увидел двух молодых людей, которые заносили в подъезд окровавленного мужчину в бессознательном состоянии. Их поведение и нежелание ответить на вопрос, вызвана ли полиция, показались Евгению подозрительными.

Он незамедлительно сделал звонок на 102 и предупредил дежурного, что требуется срочная медицинская помощь.

Между тем оба молодых человека попытались сбежать. Одного из них Евгений задержал до приезда полиции.

Как выяснилось впоследствии, сбежавший 20-летний горожанин нанес потерпевшему тяжкие телесные повреждения и вместе со своим знакомым решил отнести избитого мужчину в его квартиру.

Остается только предполагать, какие последствия наступили бы для потерпевшего, если бы его оставили без помощи.

«Таким образом, благодаря бдительности и мужеству Евгения Ростовского было своевременно выявлено и раскрыто по горячим следам тяжкое преступление. Подозреваемый был установлен. В настоящее время материалы дела рассматривает суд. Решительные действия Евгения Анатольевича были отмечены в частном постановлении суда», – сообщает начальник УП Петропавловска Ербол Тайбеков.

Глава УП города вручил бдительному горожанину благодарственное письмо и выразил признательность за активную гражданскую позицию.