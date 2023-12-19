Жители Алматы почувствовали землетрясение

Происшествия
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Алматы произошло землетрясение в 2 балла, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДЧС города

Фото из открытых источников

Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана 19 декабря 2023 года в 7:46 алматинского времени зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 347 км на юг от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения – 12.6. Магнитуда MPV 6.0.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы, 2 балла.

По алгоритму взаимодействия оповещены соответствующие госорганы, проводится мониторинг на наличие разрушений, на функционирование объектов жизнеобеспечения. Доведена информация оперативному дежурному департамента полиции, отметили в ДЧС.

 

 

#землетрясение #Алматы #ДЧС

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