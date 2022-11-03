Жителю Караганды вынесли приговор за жестокое обращение с бездомной собакой

Впервые в истории Карагандинской области дело о жестоком обращении с животными дошло до суда. На скамье подсудимых оказался 32-летний Артем Рейдер. Он кирпичом проломил дворняге череп, но зооволонтеры спасли животное от верной смерти.

Любаша – такую кличку той бездомной собаке дали дети. Она жила у них во дворе на окраине Караганды. Малыши подкармливали свою любимицу, играли с ней и даже построили ей будку. Весной она принесла щенят, а летом случилась беда. Июньским вечером в тот двор забрели двое – Артем Рейдер и его друг Лева. Парни увидели бегающих щенков и стали их ловить, собираясь якобы забрать их на дачу.

Любаша принялась защищать свой выводок: залаяла, а потом, когда Артем Рейдер стал ее отгонять, укусила его за руку. Живодера это не остановило. Он разозлился и решил отомстить хвостатой обидчице. Поймал собаку, завернул ее в валявшееся неподалеку одеяло, подобрал кусок кирпича и стал бить им животное по голове.

На шум сбежались игравшие неподалеку дети. Одни стали заступаться, другие – в слезах побежали домой и все рассказали родителям. Взрослые связались с волонтерами из общества «Дари добро». Когда приехали зоозащитники, Любаша уже практически не дышала. Дворняжку отвезли к ветеринару, который сделал ей операцию. Собаку удалось спасти, но последствия травмы дали о себе знать. Развилась эпилепсия.

Сейчас Любаша живет в частном приюте и заново учится доверять людям. Волонтеры ухаживают за ней, но считают, что для нее вряд ли найдутся хозяева. Собака-инвалид никому не нужна. Ведь кругом бегает уйма здоровых животных.

Активисты общественного объединения «Дари добро» написали заявление в полицию и потребовали наказать истязателя Любаши. К их радости, началось расследование. Полицейские нашли подозреваемого, предъявили ему обвинение по статье 316 УК РК – «Жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье». А в октябре уголовное дело дошло до суда.

– Я хочу поблагодарить следователя Сейдахана Достанова, который расследовал это дело, – сказала руководитель общества «Дари добро» Инна Радченко. – Ведь многие люди не верят в то, что дело о жестоком обращении с животными можно довести до суда. Часто и сами сотрудники полиции не знают, как действовать. Они не хотят проявить упорство и терпение.

В суде Артем Рейдер признал свою вину и сказал, что любит животных.

– Я защищался! – заявил подсудимый, выступая в прениях. – Ладно, я! А если бы собака укусила ребенка? Что бы тогда было?

А вот детей Любаша не кусала. Потому что они не обижали, а заботились о ней. Надо сказать, что в этой скверной ситуации дети оказались такими же жертвами, как и дворняжка. Они получили психологическую травму, наблюдая за тем, как незнакомец пытается убить их любимицу.

Но вернемся к суду. Судья Октябрьского райсуда № 3 Шарип Сисимбаев признал Артема Рейдера виновным в жестоком обращении с животным и приговорил его к 60 часам общественных работ. Если тот будет уклоняться от наказания, то его заменят арестом. Кроме того, осужденный обязан выплатить обществу «Дари добро»­ 230 тысяч тенге. Такую сумму волонтеры потратили на лечение дворняжки Любаши. Деньги пойдут на лечение других собак, живущих в приюте.

Приговор райсуда карагандинских волонтеров разочаровал. Они считают его слишком мягким. По их мнению, вряд ли уборка улиц что-то изменит в сознании человека, который поднял руку на живое существо.

– Я хочу, чтобы в Казахстане таких людей приговаривали к исправительным работам в прию­тах, – высказывает свое мнение зоозащитник Инна Радченко. – Чтобы каждый день они выхаживали таких же, как Любаша. Чтобы каждый день смотрели несчастным животным в глаза. Мне кажется, это было бы куда более действенным наказанием и, возможно, прозрением. Но, к сожалению, в нашем государстве такой практики пока нет.

Как бы то ни было, в Карагандинской области создан прецедент. Впервые за жестокое обращение с животным человек получил уголовное наказание. Да, в Казахстане не действует прецедентное право. Но возможно, теперь полиция и суд будут ответственнее относиться к делам об издевательствах над кошками и собаками. Ведь до сих пор живодеры отделывались штрафами или вовсе уходили от наказания.