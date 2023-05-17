Живого мужчину извлекли из-под завалов через 3 месяца после землетрясения в Сирии

Спасенного передали медикам для наблюдения и реабилитации.

Фото: Global Look Press

Сильно истощенный, но живой мужчина был извлечен спасателями из-под завалов спустя почти три месяца после землетрясения в Сирии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ИЗВЕСТИЯ.

Сирийский портал Akhbar.fouri распространил в Сети кадры спасения сильно истощенного мужчины, с лицом, заросшим густой бородой и усами.

Как ему удалось выжить, не сообщается.

Известно, что спасенного передали медикам для наблюдения и реабилитации.

Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудами 7,7 и 7,6, которые привели к масштабным разрушениям. Жертвами катастрофы стали свыше 45 тысяч человек. Афтершоки от турецкого землетрясения раздались в Сирии, Иране и ряде других близрасположенных странах.

Казахстан направил 50 тонн гумпомощи пострадавшей от землетрясения Сирии.