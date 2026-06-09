Животноводство в приоритете

В ходе недавнего республиканского совещания, посвященного развитию АПК, которое в формате видеоконференцсвязи провел Премьер-министр Олжас Бектенов, заместитель руководителя управления сельского хозяйства области Абай Мирас Тохтарханов сообщил, что в регионе полностью завершены весенне-полевые работы. Кампания проведена на площади 789,3 тыс. га. При этом особое внимание было уделено увеличению посевов масличных и кормовых культур.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Одним из ключевых направлений развития агропромышленного комплекса, по его словам, остается животноводство. В этой связи Правительством утвержден Комплекс­ный план развития отрасли.

В области Абай по поручению акима региона Берика Уали разработана программа развития овцеводства на 2026–2033 годы.

В рамках этого документа планируется приобрести 300 тыс. голов племенных овец и создать три откормочные площадки. Ожидается, что благодаря этим мерам поголовье мелкого рогатого скота в регионе увеличится с 1,2 млн до 2,2 млн голов.

Существенный вклад в развитие отрасли должен внести строящийся в области мясокомбинат. Вокруг предприятия планируется сформировать систему якорной кооперации, что позволит вовлечь большее число сельхозтоваропроизводителей в организованное производство и повысить эффективность переработки сельхозпродукции.

О значении комплексного плана развития животноводства также высказался руководитель крестьянского хозяйства «Дау­рен» Нуртуган Манап.

– Сельское хозяйство – одна из важнейших отраслей. Во всем мире в этой сфере занято около 25–30 процентов населения. Для фермеров особенно важно, что в рамках комплексного плана решаются вопросы доступного кредитования. Это позволит увеличить поголовье скота, нарастить объемы животноводчес­кой продукции и развить сектор переработки, – отметил он.

О результатах государственной поддержки рассказал директор ТОО «Агрофирма Приречное» Канат Альмухамедов. По его словам, в текущем году предприятие засеяло 1 825 га сельскохозяйственных угодий и успешно завершило посевную кампанию. Благодаря программе «Кен Дала» хозяйство получило 500 млн тенге на приобретение семян, удоб­рений и других необходимых ресурсов. Кроме того, воспользовалось льготным дизельным топливом.

Сегодня в агрофирме содержится более 3 700 голов крупного рогатого скота казахской белоголовой и аулиекольской пород.

В этом году здесь впервые запланировали выращивать кукурузу и люцерну для формирования собственной кормовой базы. Дополнительные возможности для развития хозяйства создает внедрение орошаемого земледелия: ранее при поддержке программ социальной предпринимательской корпорации были приоб­ретены дождевальные машины, установлено восемь единиц оросительного оборудования.

Участники совещания отметили, что реализация государственных программ поддержки сельского хозяйства, развитие животноводства и модернизация производственной инфраструктуры выступают важными условиями дальнейшего роста агропромышленного комплекса страны.