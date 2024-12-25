Жизнь после паводка

В то время как большинство регионов, столкнувшихся с масштабным весенним паводком этого года, уже почти забыли о бедствиях, которые причинила стихия, в Костанайской области все еще идет активная борьба с последствиями половодья. На дворе уже зима, однако в Карасуском районе по-прежнему затоплены дороги и линии электропередачи.

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям, вес­ной в эту местность дополнительно поступило более 1 млрд кубов воды, в результате чего произошло слияние пяти озер, общая площадь разлива которых достигла 621 кв. км. Чтобы предотвратить подтопление райцентра, а также нескольких прилегающих сел, построен искусственный обводной канал протяженностью 14 км, шириной 45 м, его глубина местами достигает 14 м. По нему по сей день и спускают пришедшую еще весной воду.

– Первый спуск по этому каналу был произведен 25 октяб­ря, и с тех пор спущено уже порядка 80 миллионов кубов воды со скорос­тью 17 кубомет­ров в секунду. Замеры ведутся три-четыре раза в день. Для этих целей ДЧС выставил четыре гидропоста. Ежесуточно порядка 1,5 миллиона кубов воды сливается, – сообщил аким Карасуского района Кайрат Оспанов. – Канал проходит до реки Кундузды, которая через реку Бутак впадает в реку Убаган и уходит в сторону Российской Федерации. Часть воды уходит в озеро Кушмурун. Перед тем как проводить канал, были сделаны исследования с составлением рабочей схемы, по которой и ведется теперь вся работа. Маршрут был проложен с учетом географии местности и необходимого уклона.

Учитывая, что специалис­ты прогнозируют еще более масштабный паводок грядущей весной, задача местной власти – максимально увести воду, пришедшую в район вес­ной минувшей. Чтобы увеличить пропускную способность, строителям пришлось вскрыть две трассы близ сел Жумагул и Новоселовка. Это крайне непопулярное решение среди местных жителей, поскольку теперь, чтобы добраться до села Карасу, им приходится делать большой крюк.

В начале декабря началось восстановление трассы, ведущей к Новоселовке. Ее планировали открыть, но работы пришлось приостановить, потому что резко увеличилась скорость воды, проходящей по каналу. Люди запаниковали, ведь вода стала подступать к кладбищу. Оказалось, что в канале образовалось препятствие в виде мусора, отчего и произошел разлив. Однако проблему удалось решить оперативно с помощью трех экскаваторов.

– Сегодня мы понимаем, что решение о вскрытии трасс было единственно верным, поскольку вода стала уходить с очень хорошей скоростью. В противном случае произошло бы затопление в селе Новоселовка. Сейчас, когда произошло снижение скорости и уровня воды, возобновились работы по восстановлению этих дорог. В сторону Новонежинки проложено десять труб диаметром 1 200, то есть сделано такое укреп­ление. В ближайшее время сообщение будет открыто, – уточнил Кайрат Оспанов.

Власти уверяют, что сейчас жителей сел, испытывающих трудности с передвижением, ежедневно обеспечивают необходимыми запасами угля, воды и продовольствия.

Между тем начаты работы по строительству новой линии электропередачи. Старые четыре линии, которые, к слову, питают сразу два райо­на – Карасуский и Сарыкольский, находятся в воде. Из-за наклона опор в конце ноября уже случались отключения электро­энергии. Оба района «потухли» почти на три часа – столько времени ушло на перезапитку.

– Сейчас мы строим обходную линию мощностью 110 киловатт, которая пройдет не по воде, а по суше. В общей сложности установим 74 опоры. На эти цели из резерва области в рамках ЧС выделено 645 миллионов тенге, – рассказал руководитель управления энергетики и ЖКХ Костанайской области Даурен Аскаров.

Построить новую ЛЭП в Карасуском районе планируют в рекордные сроки – всего за два месяца. Полностью завершить работы и снять проблему элект­роснабжения в обоих районах должны к 5 февраля.