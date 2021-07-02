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«Жизненные навыки в цифровом мире» обсудили в рамках AFD 2021
На Форуме образовательных технологий состоялась панельная сессия «Жизненные навыки в цифровом мире», где эксперты обсудили вызовы и проблемы, с которыми сталкивается поколение Z в цифровую эпоху, и чем они отличаются от предыдущих поколений, сообщает Kazpravda.kz.

Как отметила Адерихина Татьяна, руководитель программ ЮНИСЕФ по образованию и навыкам: «К 2030 году около 825 миллионов детей покинут школу без базовых навыков среднего уровня. 255 миллионов (21%) молодых людей, ¾ из которых женщины, не состоят в сфере занятости, образования или профессиональной подготовки (NEET). В Казахстане этот показатель равен 9,49%, а в странах ОЭСР - 11%».

В свою очередь, Эльмира Обри и.о. Генерального директора Бюро непрерывного профессионального развития рассказала про проекты Бюро, которые направлены на развитие жизненных навыков.

«Появились новые продукты-направления. Первое - это платформа Alpharabius, которая позволяет сориентироваться в профессии еще будучи школьником. Второе - это Университет будущего, как направление профессиональной ориентации, повышения квалификации или смена деятельности. И третье - это платформа A-Pro, позволяющая найти себя в профессии на открытом рынке, с реальными работодателями. Таким образом, замыкается цикл обучения», - сказал он.

При этом исполнительный директор John Smith Trust Майя Паасиаро поделилась, что Фонд John Smith существует для воспитания и укрепления амбиций, навыков и знаний молодых лидеров.

А сертифицированный профессиональный мастер коуч, тренер ICU Илья Шмелев рассказал, что согласно исследованию DMB and Human Capital Institute 33% компаний отметили рост продаж и производительности с внедрением коучинга в организациях, а 74% отметили повышение способности коучи к продвижению и занятию более высокой позиции.

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