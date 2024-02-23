Жумагулов сделал вес перед главным боем лиги Naiza

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (15-9) прошел процедуру взвешивания перед боем на турнире Naiza 57 против американца Кливленда Маклина (15-9), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz .

Фото: vesti.kz

Соперники сойдутся в наилегчайшей весовой категории на номерном ивенте казахстанского промоушена, который пройдет в Алматы завтра, 24 февраля. Их бой возглавит турнир.

Жумагулов на весах показал 57,4 кг, а его соперник - 57,6 кг.

Напомним, в декабре Жумагулов провел свой первый бой после ухода из UFC: выступил в лиге Naiza, нокаутировав другого японского файтера Масато Накамуру.

В UFC казахстанец провел 7 боев, в которых одержал одну победу и потерпел 6ь поражений. Контракт с ним продлен не был.