Жумангарин возглавил Миннацэкономики Казахстана

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«На заседании комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию согласована кандидатура Жумангарина Серика Макашевича для назначения на должность заместителя премьер-министра – министра национальной экономики», - говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Как сообщалось, сегодня Указом Главы государства Нурлан Байбазаров был освобожден от должности заместителя премьер-министра – министра национальной экономики.

Байбазаров занимал эту должность с февраля 2024 года.