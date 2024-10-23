Зима близко: как правильно выбрать зимние шины

Транспорт
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Венера Баталова
корреспондент

С приближением холодов, важно позаботиться о безопасности на дорогах, и одна из ключевых составляющих – правильный выбор зимних шин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «КазАвтоЖол»

Коллаж: «КазАвтоЖол»

Различают три основных типа зимних шин: фрикционные (липучки), шипованные и всесезонные.

Шипованные шины обеспечивают хорошее сцепление на обледенелой дороге, но на сухом асфальте их эффективность снижается. Они идеальны для регионов с частыми гололедами.

Фрикционные (липучки) лучше всего подходят для городов с мягким климатом и частыми оттепелями. Они отлично справляются со снегом и влажным асфальтом.

Всесезонные шины предназначены для регионов с умеренными зимами, но их эффективность в условиях сильных морозов и льда уступает специализированным зимним шинам.

В компании советуют убедиться, что выбираемые шины соответствуют характеристикам вашего автомобиля, указанным в инструкции. Индексы указывают максимальную скорость и допустимую нагрузку на шину. 

Важно выбирать шины с достаточной глубиной протектора. Для зимних шин минимальная рекомендуемая глубина составляет 4 мм, что обеспечивает сцепление с дорогой.

Рекомендуется использовать шины, возраст которых не превышает 5 лет, так как резина с годами теряет эластичность и эффективность.

Согласно техрегламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), в зимний период (с декабря по февраль) автомобили должны быть оснащены зимними шинами. Это касается всех транспортных средств категории М1, N1, N2 и N3, то есть легковых автомобилей, грузовиков и автобусов.

Обязательная маркировка «M+S» или значок в виде снежинки на горе (3PMSF) на зимних шинах. Водители, не соблюдающие это требование, могут быть привлечены к административной ответственности.

Также в компании  «КазАвтоЖол» дали советы для безопасности:

  • Проверьте давление в шинах: в холодное время года давление может снижаться, что ухудшает сцепление и увеличивает расход топлива;
  • Регулярно проверяйте состояние шин: осматривайте шины на наличие трещин, порезов и износа. Это поможет избежать аварийных ситуаций;
  • Следите за балансировкой: неправильная балансировка колес может привести к повышенному износу и ухудшению управляемости автомобиля.

Правильно подобранные зимние шины и соблюдение норм законодательства – залог вашей безопасности на дорогах. Позаботьтесь о своём автомобиле и не забывайте своевременно переобуваться на зиму.

 

#дороги #шины #колеса

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