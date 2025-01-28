Зимние Азиатские игры-2025 покажут казахстанцам в прямом эфире

Фото: пресс-служба НОК РК

Телерадиокорпорация «Казахстан» объявила о приобретении прав на трансляцию зимних Азиатских игр-2025, которые пройдут в китайском Харбине с 7 по 14 февраля. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет РК, передает Kazpravda.kz

Казахстанские болельщики смогут смотреть соревнования Азиаады в прямом эфире на телеканале Qazsport.

РК представят 137 спортсменов.

Знаменосцами на Азиатских играх в Харбине выступят хоккеист Адиль Бекетаев и шорт-трекистка Ольга Тихонова.