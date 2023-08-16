Знакомство в соцсети обернулось спайкингом для астанчанки

Знакомство двух молодых людей закончилось спайкингом в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

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Молодая астанчанка заявила в полицию на малоизвестного мужчину, который подмешал наркотическое вещество в ее кофе.

«Девушка через социальные сети познакомилась с парнем. Молодые люди решили продолжить общение вживую. А после чашки кофе девушка уже не помнила, что было дальше», – установили стражи порядка при следственных действиях.

Задержан 33-летний горожанин, проводится расследование, назначены экспертизы.

«Встречаясь с малознакомыми людьми, позаботьтесь о том, чтобы ваши друзья или родственники знали, с кем вы, где и в течение какого времени будете там находиться», – предостерегли в полиции.