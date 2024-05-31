Золото Кангюй: найдены шедевры ювелирного искусства Общество 31 мая 2024 г. 6:28 6 Любовь Доброта, Туркестанская область Раскопки на кургане Толебай тобе принесли археологам бесценные артефакты фото автора – Серьги восхитительны! Умели же девушки выбирать себе украшения! Орнамент до сих пор ценится, его используют современные ювелиры. Очень трепетно прикасаться к вещам, которым две тысячи лет, – Роксана Андриенко в археологической экспедиции участвует впервые. Говорит, что даже не предполагала, насколько это тяжелый и в то же время увлекательный труд. Каждая находка вызывает азарт и желание работать дальше. Усталость как рукой снимает, когда из-под слоя вековой глины появляются первые очертания какого-нибудь предмета. Особенно если среди артефактов оказываются уникальные вещи, вызывающие восторг даже у археологов со стажем. Руководитель экспедиции на могильнике Толебай тобе-5 профессор ЮКГПУ им. Узбекали Жанибекова Александр Подушкин обнаруженные в раскопе золотые серьги называет уникальными. И признается, что за 40 лет работы в экспедиции такую красоту и изящество увидел впервые. – Обнаруженные женские украшения говорят о высоком уровне мастерства ювелиров государства Кангюй, – комментирует Александр Подушкин. – Серьги выполнены в традициях золото-бирюзового полихромного стиля. Его отличает манера инкрустировать отдельные элементы изображений и композиций вставками из полудрагоценных камней и цветного стекла. Этот стиль характерен для сармато-кангюйского мира. Находка доказывает, насколько было развито ювелирное искусство в то время. Этими технологиями пользовались далеко на Западе, в греческих городах, в Позднеримской империи, ею овладели и сарматы. Уникальность технологии заключается в плакировке объемной формы. Найденные украшения имеют форму лунницы из чистого листового золота, обращенной рожками вверх. Для отделки древние мастера использовали зернь в нескольких вариантах – очень тонкие «пояски» и в виде гроздьев, имитирующих виноградную кисть. Не надо быть специалистом, чтобы увидеть и оценить тончайшую технику исполнения, полюбоваться которой теперь смогут посетители Центрального государственного музея, фонды которого ежегодно пополняются находками археологической экспедиции Александра Подушкина. – Найденные артефакты отправляются на всеобщее обозрение в музеи и на выставки, становясь поводом для гордости казахстанцев, – говорит младший научный сотрудник Центра археологии ЮКГПУ им. Узбекали Жанибекова Гульмира Стамкулова. – Я со студенческих лет в экспедициях. Раскопки привлекают меня возможностью своими руками открывать историю нашей страны и показывать общественности, как жили раньше на этой территории. Самый большой курган каплевидной формы среди ему подобных привлек внимание археологов размером, масштаб которого уже сам по себе является косвенным свидетельством того, что это не рядовое погребение. И это предположение исследователей подтвердили хранившиеся в нем артефакты. Кроме сережек добычей археологов стали классическая римская фибула-застежка, которой фиксировали тогу, железные накладки на пояс, навершие на кинжал из яшмы, браслет из 12-гранных бусин египетского фаянса с позолотой. Скорее всего, как предполагают археологи, браслет сделан в Египте, а потом сарматы доставили его в государство Кангюй. Среди артефактов есть знаковые вещи, которые позволяют ученым точно фиксировать эпоху. Например, огромное бронзовое ханьское зеркало, относящееся к великой китайской цивилизации первых веков до нашей эры – начала нашей эры. – Это оригинал, в Поднебесной делали такие зеркала из высокооловянистой бронзы на декоративной плоскости, – посвящает в детали важного предмета Александр Подушкин. – Здесь видны несколько концентрических поясков, заполненных орнаментом, в том числе так называемой «арочкой». У зеркала характерный держатель в виде умбона-выступа и сквозного отверстия. Только китайцы делали такой держатель-ручку. Такие зеркала клали только при погребении человека очень высокого социального статуса. Александр Николаевич обращает внимание, что на зеркало нанесены два иероглифа, означающие сияние солнца, что только подтверждает его подлинность. Такие предметы находили в погребениях правителей Кушанской империи, сарматов, а также кочевой империи Сюнну. Это уже третье подобное зеркало, найденное в ходе раскопок на территории Ордабасинского района, одно из них археологи обнаружили в расположенном в считанных километрах от Толебай тобе-5 могильнике Культобе. – Если смотреть на найденные артефакты в контексте значимости государства Кангюй на Великом шелковом пути, то набор предметов только подтверждает его ключевую роль как артерии, олицетворяющей торговые, культурные, экономические и политические связи между Востоком и Западом, – делает вывод Александр Подушкин. – Государство Кангюй, располагаясь в центре евразийского материка, играло стратегическую роль, соседствуя с такими восточными цивилизациями, как Китайская империя и кочевая империя Сюнну, и западными – Позднеримской империей и Византией. Научный сотрудник историко-культурного национального заповедника «Ордабасы» Бахытбек Касымов второй год принимает участие в работе экспедиции. Пять лет назад в учреждении начали формировать фонды, планируя на перспективу открытие экспозиции. Нет пока в заповеднике и отдела археологии. Молодой ученый считает, что его создание – дело времени. – Совместные экспедиции позволяют набраться опыта, чтобы потом организовывать самостоятельные экспедиции и продолжить работу Александра Николаевича, – говорит Бахытбек Касымов. – Сейчас у нас строится визит-центр, а следующим шагом станет открытие отдела археологии. Его работа даст научные факты, станет основой археологической базы, которая позволит изучать памятники на территории Ордабасинского района. Здесь сосредоточие памятников истории и археологии, включая огромный древний город Караспан тобе. Раскопки и изучение его, как и других археологических объектов, позволят расширить знания об историко-культурном наследии наших предков. #золото #артефакты #раскопки #археология #курган #Золото Кангюй #Толебай тобе