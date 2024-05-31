Золото Кангюй: найдены шедевры ювелирного искусства

– Серьги восхитительны! Умели же девушки выбирать себе украшения! Орнамент до сих пор ценится, его используют современные ювелиры. Очень трепетно прикасаться к вещам, которым две тысячи лет, – Роксана Андриенко в археологической экспедиции участвует впервые.

Говорит, что даже не предполагала, насколько это тяжелый и в то же время увлекательный труд. Каждая находка вызывает азарт и желание работать дальше. Усталость как рукой снимает, когда из-под слоя вековой глины появляются первые очертания какого-нибудь предмета. Особенно если среди артефактов оказываются уникальные вещи, вызывающие восторг даже у археологов со стажем.

Руководитель экспедиции на могильнике Толебай тобе-5 профессор ЮКГПУ им. Узбекали Жанибекова Александр Подушкин обнаруженные в раскопе золотые серьги называет уникальными. И признается, что за 40 лет работы в экспедиции такую красоту и изящество увидел впервые.

– Обнаруженные женские украшения говорят о высоком уровне мастерства ювелиров государства Кангюй, – комментирует Александр Подушкин. – Серьги выполнены в традициях золото-бирюзового полихромного стиля. Его отличает манера инкрустировать отдельные элементы изображений и композиций вставками из полудрагоценных камней и цветного стекла. Этот стиль характерен для сармато-кангюйского мира. Находка доказывает, насколько было развито ювелирное искусство в то время. Этими технологиями пользовались далеко на Западе, в греческих городах, в Позднеримской империи, ею овладели и сарматы.

Уникальность технологии заключается в плакировке объемной формы. Найденные украшения имеют форму лунницы из чистого листового золота, обращенной рожками вверх. Для отделки древние мастера использовали зернь в нескольких вариантах – очень тонкие «пояски» и в виде гроздьев, имитирующих виноградную кисть. Не надо быть специалис­том, чтобы увидеть и оценить тончайшую технику исполнения, полюбоваться которой теперь смогут посетители Центрального государственного музея, фонды которого ежегодно пополняются находками археологической экспедиции Александра Подушкина.

– Найденные артефакты отправляются на всеобщее обозрение в музеи и на выставки, становясь поводом для гордости казахстанцев, – говорит младший научный сотрудник Центра археологии ЮКГПУ им. Узбекали Жанибекова Гульмира Стамкулова. – Я со студенческих лет в экспедициях. Раскопки привлекают меня возможностью своими руками открывать историю нашей страны и показывать общественности, как жили раньше на этой территории.

Самый большой курган кап­левидной формы среди ему подобных привлек внимание археологов размером, масштаб которого уже сам по себе является косвенным свидетельством того, что это не рядовое погребение. И это предположение исследователей подтвердили хранившиеся в нем артефакты.

Кроме сережек добычей археологов стали классическая римская фибула-застежка, которой фиксировали тогу, железные накладки на пояс, навершие на кинжал из яшмы, браслет из 12-гранных бусин египетского фаянса с позолотой. Скорее всего, как предполагают археологи, браслет сделан в Египте, а потом сарматы доставили его в государство Кангюй.

Среди артефактов есть знаковые вещи, которые позволяют ученым точно фиксировать эпоху. Например, огромное бронзовое ханьское зеркало, относящееся к великой китайской цивилизации первых веков до нашей эры – начала нашей эры.

– Это оригинал, в Поднебес­ной делали такие зеркала из высокооловянистой бронзы на декоративной плоскости, – посвящает в детали важного предмета Александр Подушкин. – Здесь видны несколько концентрических поясков, заполненных орнаментом, в том числе так называемой «арочкой». У зеркала характерный держатель в виде умбона-выступа и сквозного отверстия. Только китайцы делали такой держатель-ручку.

Такие зеркала клали только при погребении человека очень высокого социального статуса. Александр Николаевич обращает внимание, что на зеркало нанесены два иероглифа, означаю­щие сияние солнца, что только подтверждает его подлинность. Такие предметы находили в погребениях правителей Кушанской империи, сарматов, а также кочевой империи Сюнну.

Это уже третье подобное зеркало, найденное в ходе раскопок на территории Ордабасинского района, одно из них археологи обнаружили в расположенном в считанных километрах от Толебай тобе-5 могильнике Культобе.

– Если смотреть на найденные артефакты в контексте значимости государства Кангюй на Великом шелковом пути, то набор предметов только подтверждает его ключевую роль как артерии, олицетворяющей торговые, культурные, экономические и политические связи между Востоком и Западом, – делает вывод Александр Подушкин. – Государство Кангюй, располагаясь в центре евразийского материка, играло стратегическую роль, соседствуя с такими восточными цивилизациями, как Китайская империя и кочевая империя Сюнну, и западными – Позднеримской империей и Византией.

Научный сотрудник историко-культурного национального заповедника «Ордабасы» Бахытбек Касымов второй год принимает участие в работе экспедиции. Пять лет назад в учреждении начали формировать фонды, планируя на перспективу открытие экспозиции. Нет пока в заповеднике и отдела археологии. Молодой ученый считает, что его создание – дело времени.

– Совместные экспедиции позволяют набраться опыта, чтобы потом организовывать самостоятельные экспедиции и продолжить работу Александра Николаевича, – говорит Бахытбек Касымов. – Сейчас у нас строится визит-центр, а следующим шагом станет открытие отдела археологии. Его работа даст научные факты, станет основой археологической базы, которая позволит изучать памятники на территории Ордабасинского района. Здесь сосредоточие памятников истории и археологии, включая огромный древний город Карас­пан тобе. Раскопки и изучение его, как и других археологических объектов, позволят расширить знания об историко-культурном наследии наших предков.